Gérard Lopez sauveur de Bordeaux, il est scandalisé

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Douzième de Ligue 2, Bordeaux a la certitude d'enchaîner une troisième saison consécutive dans l'antichambre de l'élite. Mais, Gérard Lopez n'en finit pas de susciter des commentaires peu élogieux.

Jamais un absent n'aura autant fait parler. Pas aperçu au Matmut Atlantique depuis deux mois, le propriétaire des Girondins de Bordeaux n'a cependant pas délaissé son club puisque son agence de communication a révélé ces derniers jours qu'il avait injecté dans les caisses du club de quoi pouvoir finir la saison et préparer le passage devant la DNCG. Cependant, du côté des supporters bordelais, on ne croît plus vraiment en Gérard Lopez, ce dernier ne semblant pas réellement trouver comment relancer sportivement les Girondins, un des clubs légendaires du football français dont on commence à douter de sa capacité à vite revenir en Ligue 1. Pour David Gluzman, il est sidérant que l'on puisse croire que l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois puisse changer la trajectoire du club au scapulaire.

Que veut faire Gérard Lopez avec Bordeaux ?

Une victoire 4-0 qui fait du bien avant d'attaquer les deux derniers matchs de la saison 🔵⚪🙌 pic.twitter.com/K02JZ8jq9k — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 4, 2024

Sur WebGirondins, le banquier et supporter de Bordeaux, ne masque pas sa désolation face à cette situation. « Je suis absolument sidéré du statut de sauveur de Gérard Lopez. 99% des actionnaires en France, quand ils ont créé un déficit, ils s’assurent que le club puisse fonctionner l'année d'après, comme l'exemple lensois. Je suis choqué que cela ne soit pas la solution évidente. Qu'il assume le fiasco et sa responsabilité. Soit il peut assurer la survie du club et il finance, soit il part, et il vend le club à sa valeur, c'est-à-dire zéro. King Street est parti avec rien. Je ne comprends pas, car d'un côté, il ne veut pas financer le club et de l’autre il ne veut pas vraiment le vendre », fait remarque un David Gluzman, agacé et forcément inquiet pour le club qui lui est cher.