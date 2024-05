Bordeaux ‍: Albert Riera promet la montée en L1 à une condition

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Barbet

Passé tout proche de remonter en Ligue 1 la saison dernière, Bordeaux réalise une saison beaucoup plus compliquée en Ligue 2 actuellement. Albert Riera s'est montré assez évasif concernant son avenir, à trois matchs de la fin du championnat.

Actuellement 14e de la Ligue 2 avec 44 points au compteur, Bordeaux n'a besoin que d'un seul petit point pour assurer définitivement son maintien. Même si l'objectif des Girondins était de remonter en Ligue 1, la possibilité d'une descente a plané au-dessus du club toute la saison. Albert Riera est arrivé en octobre dernier, pour succéder à David Guion. Mais les résultats du technicien espagnol sont plus que moyens. Alors que les supporters attendent toujours l'arrivée d'un actionnaire minoritaire pour renflouer les caisses, Bordeaux continue de stagner et aura du mal à être promu la saison prochaine sans des moyens financiers plus importants. Albert Riera est très incertain au sujet de son avenir de coach des Girondins de Bordeaux.

Albert Riera persiste, il peut sauver Bordeaux

« À la fin de la saison, on verra les possibilités du club. Un président et un directeur sportif doivent décider si je suis l’homme pour le projet, ou pas. Je suis convaincu de savoir comment faire les choses pour monter. Je ne veux pas sortir par la petite porte. Après, j’ai besoin de moyens, d’écoute pour la façon dont on travaille » a déclaré l'ancien milieu de terrain en conférence de presse, dans des propos rapportés par le média Sud Ouest. Une situation qui ne plaît certainement pas aux supporters. Bordeaux est en crise et va avoir du mal à remplacer correctement Albert Riera si ce dernier est limogé, tant le club est dans une situation délicate. Néanmoins, l'Espagnol semble être convaincu qu'il peut encore être l'homme de la situation à Bordeaux. Reste à savoir si les dirigeants sont du même avis.