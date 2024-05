FCGB ‍: Humilié, Gérard Lopez lâche 10 ME à contrecœur

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté, Gérard Lopez a remis la main à la poche. Le propriétaire des Girondins de Bordeaux a réinvesti environ 10 millions d’euros afin d’assurer les dépenses prévues jusqu’à la fin de la saison. Au passage, le dirigeant va également payer le gros montant dû à l’URSSAF.

La situation se tend à Bordeaux. Pendant qu’ils préparent la venue de l’AC Ajaccio ce vendredi soir, un match qui pourrait assurer leur maintien en Ligue 2, les Girondins doivent composer avec un contexte pesant. Les supporters manifestent leur colère tous les week-ends et n’hésitent pas à lancer des grèves d’encouragement. En cause, les performances des joueurs évidemment, mais aussi la gestion dangereuse de Gérard Lopez.

Des rumeurs gênantes pour Lopez

Car une fois de plus, un terrible verdict n’est pas à exclure suite au prochain passage devant la DNCG. Les comptes du club aquitain sont dans le rouge. A tel point que des fournisseurs de Bordeaux ne sont plus payés. Voilà pourquoi la pelouse d’entraînement au Haillan n’est plus arrosée. Tandis que le journaliste de RMC Daniel Riolo révélait récemment l’absence de papier toilettes au centre d’entraînement… Humilié, Gérard Lopez a donc fini par craquer. Selon les informations de France Bleu Gironde, le président et propriétaire des Marine et Blanc a remis la main à la poche.

L’homme d’affaires, actuellement à la recherche d’un nouvel actionnaire minoritaire pour l’aider à assumer les dépenses de la saison prochaine, a réinvesti plus de cinq millions d’euros pour terminer l’exercice 2023-2024 en toute sérénité. On apprend également que Gérard Lopez, après une procédure de conciliation avec l’URSSAF auprès du tribunal de commerce de Bordeaux, va payer les trois millions d’euros dû à l’organisme. Au total, la source évoque une grosse dizaine de millions d’euros lâchée par l’Hispano-Luxembourgeois, désormais attendu au tournant par le gendarme financier du foot français.