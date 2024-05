Bordeaux ‍: Un nouvel investisseur officialisé rapidement ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les Girondins de Bordeaux sont assurés de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. De quoi donner un peu de visibilité à Gérard Lopez d'un la quête d'un nouvel investisseur.

Le club au scapulaire a rendu vendredi soir contre Ajaccio (4-0) sa meilleure copie de la saison, et Bordeaux a désormais la certitude de se maintenir en Ligue 1, ce qui suffira pour l'instant à son bonheur. Alors que l'on a appris vendredi que Gérard Lopez avait réinjecté 11 millions d'euros dans les caisses des Girondins afin de pouvoir finir la saison, le quotidien Sud-Ouest a eu la confirmation par l'agence Havas, qui gère la communication du club bordelais, que la venue d'un nouvel investisseur était à présent dans les tuyaux, comme le souhaitait Gérard Lopez. Si cela avait évoqué une première fois il y a quelques mois, mais impossible à finaliser compte tenu des incertitudes sportives sur l'avenir des Girondins de Bordeaux, cette fois, les choses ont réellement avancé et une date est même évoquée.

Bordeaux en Ligue 2, c'est fait

Une victoire 4-0 qui fait du bien avant d'attaquer les deux derniers matchs de la saison 🔵⚪🙌 pic.twitter.com/K02JZ8jq9k — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 4, 2024

Citant Havas, Nicolas Le Gardien, journaliste pour le quotidien régional, révèle que tout devrait être bouclé d'ici au passage du club devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, à savoir dans la deuxième quinzaine de juin. Si son agence de communication a accepté d'apporter ces précisions, Gérard Lopez n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet et sur l'identité du nouvel investisseur qui viendra l'épauler et évitera que la DNCG sanctionne éventuellement une formation qui est sur le fil. La vente des Girondins de Bordeaux ne semble plus d'actualité, pour peu qu'elle l'ait été, et cela même si du côté des supporters, on est très remonté contre l'homme d'affaires. Il est vrai que son projet semble très flou, même s'il injecte régulièrement de l'argent dans les caisses pour maintenir le club au scapulaire la tête hors de l'eau.