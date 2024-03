FCGB ‍: Alberth Elis enfin de retour chez lui

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Gravement blessé à la tête en février dernier lors d’un match entre son club de Bordeaux et Guingamp (1-0), Alberth Elis va mieux et il a même retrouvé son domicile.

Victime d’un grave traumatisme crânien après un choc à la tête le 24 février dernier à l’occasion d’un match de Ligue 2 entre les Girondins et l’En Avant, Alberth Elis est retourné chez lui pour la première fois depuis son accident. Après plus d’un mois à l'hôpital puis en centre de rééducation dans une clinique spécialisée, le joueur de 28 ans peut donc recommencer à avoir une vie plus ou moins normale.

🔴⚽️@alberthelis17 de retour chez lui après plus d'un mois d'hospitalisation !

L'attaquant des @girondins a pu regagner son domicile ce mercredi après son grave traumatisme crânien du 24 février. Une excellente nouvelle🙏#Girondins #Bordeaux #FCGB

➡️ https://t.co/nnpWakqmc4 — Clement Carpentier (@clementcarpet) March 28, 2024

Selon France Bleu Gironde, l’Hondurien est redevenu autonome, il peut faire de la marche rapide ou du vélo. Et même si le traumatisme crânien n'a pas laissé de séquelles neurologiques pour le moment, Elis ne sait pas encore s’il pourra reprendre sa carrière de footballeur pro. En attendant, il entrevoit enfin le bout du tunnel entre séances à son domicile et la clinique. Ce qui est déjà une très bonne nouvelle pour tous les suiveurs des Girondins.