L2 ‍: Alberth Elis va mieux, Bordeaux reste prudent

Par Corentin Facy

Hospitalisé depuis le 24 février après un très gros coup reçu à la tête contre Guingamp, Alberth Elis va mieux. Mais la prudence reste de mise du côté des Girondins de Bordeaux.

Sorti de son coma artificiel le 28 février dernier, Alberth Elis va mieux. En ce début de semaine, RMC nous donne des nouvelles rassurantes de l’attaquant des Girondins de Bordeaux. Selon la radio, l’attaquant du club au scapulaire retrouve peu à peu sa mobilité ainsi que l’usage de sa parole. Transféré dans une clinique proche de Bordeaux plus adaptée à sa rééducation, il a passé des derniers examens dont les résultats sont positifs et encourageants. Mais au sein du club girondin, on refuse de crier victoire trop vite et « la prudence reste de rigueur » car il est difficile d’évaluer le temps que Alberth Elis va mettre pour se rétablir de manière définitive. RMC indique par ailleurs que le joueur est très entouré car ses coéquipiers ainsi que le staff se relaient pour venir rendre visite à Elis à l’hôpital. L’attaquant bordelais, sonné par un duel à la tête contre Guingamp le 24 février dernier, est par ailleurs accompagné de sa famille, qui espère comme chacun d’entre nous qu’Alberth Elis se rétablira totalement au plus vite.