Zidane entraîneur de Bordeaux, c'est passé tout proche ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Mehdi Lunay

Après deux passages au Real Madrid, Zinédine Zidane est proche de devenir le nouvel entraîneur du Bayern Munich. De quoi confirmer que Zizou ne chasse que les grands clubs européens. Cependant, cela aurait pu être différent en 2014.

Zinédine Zidane au Bayern Munich : mariage de rêve pour les uns, mariage contre-nature pour les autres. En effet, Zidane ne parle pas un mot d'allemand et n'a surtout aucun lien avec le club bavarois. Il faut dire que Zizou n'a pas connu beaucoup de clubs comme joueur et qu'il est resté proche de chacun d'entre eux. Ainsi, après avoir joué au Real Madrid, il a fait deux passages comme entraîneur du club. Au mercato, on murmure souvent son nom du côté de la Juventus. C'est d'autant plus réaliste que Zidane a confié n'envisager aucun club italien à part la Vieille Dame s'il revenait en Italie. 10 ans avant, c'est à Bordeaux (où il a joué de 1992 à 1996) qu'on avait évoqué son nom.

M6 était proche d'amener Zidane à Bordeaux

Entraîneur de la Castilla à l'époque, le célèbre numéro 10 français semblait destiné à prendre en main l'équipe première du Real Madrid après Carlo Ancelotti. Au même moment, les Girondins cherchaient un successeur à Francis Gillot. Quand on connaît l'exigence de Zidane dans le choix des clubs à entraîner, un retour à Bordeaux apparaît irréaliste. Néanmoins, cela a vraiment failli devenir réalité. C'est l'ancien propriétaire des Girondins Nicolas de Tavernost qui l'a confié au journal L'Equipe.

Le président du groupe M6 Nicolas de Tavernost, en place depuis 37 ans et qui quittera son poste mardi, revient sur ses coups dans le sport et son aventure aux Girondins de Bordeaux https://t.co/UiNSEfLnRU pic.twitter.com/QrBqRBwrhn — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 19, 2024

« Il s'occupait des jeunes du Real (au printemps 2014). Nous étions allés chez lui à Madrid avec Jean-Louis Triaud (le président délégué) pour rester discret. Cela a failli se faire... Même si cela n'aurait été que temporaire car il avait d'autres ambitions », a révélé en interview le futur ex-patron de M6. Finalement, Willy Sagnol prenait place sur le banc girondin et Zidane devenait l'entraîneur du Real en janvier 2016, remportant trois C1 consécutives. De quoi donner quelques regrets aux supporters bordelais même si cela n'aurait pas forcément empêché la chute du club en Ligue 2 par la suite.