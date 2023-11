Zaïre-Emery se fixe trois énormes objectifs pour 2024

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Warren Zaïre-Emery est la nouvelle sensation du football français. À seulement 17 ans, il fait ses premiers pas en équipe de France et se fixe déjà des objectifs très élevés pour cet été. Et pas uniquement sportifs.

La vie d'un footballeur est parfois assez folle, encore plus pour un jeune de 17 ans, star du PSG, novice en équipe de France et qui poursuit toujours ses études. Car s'il rayonne tous les week-ends avec Paris en Ligue 1 et en semaine pour la Ligue des Champions, Warren Zaïre-Emery ambitionne d'obtenir son diplôme du baccalauréat à la fin de l'année. Celui qui aura 18 ans en mars alterne entre séances d'entraînement et ses cours. Un élève donc particulier, qui révise en même temps pour son oral d'Espagnol avant une conférence de presse à Clairefontaine et qui s'apprête probablement à découvrir le monde international avec les Bleus. À l'occasion d'une de ses premières grandes apparitions devant les médias, Warren Zaïre-Emery s'est confié sur ses objectifs pour 2024. Le titi parisien n'exclut rien et rêve de tout.

Bac, JO, Euro, les trois objectifs de Zaïre-Emery

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

« Je fais mes cours en même temps. Hier, je faisais mon devoir d'Espagnol, j'essaie de m'organiser. Je fais mes devoirs dès que j'ai du temps, j'essaie de faire les deux du mieux possible avec des cours avant la séance d'entraînement. Ça ne me pose pas de problèmes, ça m'aide à garder un équilibre à la maison. Je m'en suis bien sorti (Au bac de Français, NDLR), j'ai eu 10 à l'oral, 12 à l'écrit. Ou l'inverse, je ne sais pas » a assuré l'actuel meilleur passeur de la C1 avec trois caviars distribués qui ne fait pas de préférence entre le Bac, l'Euro et les JO. Zaïre-Emery veut tout gagner. « Ce n'est pas à moi de choisir ça. Il y a deux coachs qui discutent beaucoup ensemble. Ce sera à eux de prendre la décision, mais je suis à leur disposition. Je ne vais pas faire de choix, je prends les trois. C'est l'objectif, on verra » a ajouté la pépite parisienne, qui semble en bonne voie pour valider les buts qu'il a en ligne de mire.