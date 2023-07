TV ‍: Où et quand voir le match de Coupe du Monde France - Brésil ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Quelques jours après avoir raté leur entrée en lice en Coupe du Monde avec un triste match nul et vierge contre la Jamaïque (0-0), les Bleues d’Hervé Renard vont tenter de redresser la barre lors du choc contre le Brésil ce week-end.

Quelle heure pour France – Brésil ?

Malgré quelques absences et le début d’un nouveau cycle sous la houlette d’Hervé Renard, l’équipe de France fait partie des outsiders de ce Mondial en Australie. Sauf qu’après la première journée de la phase de poules, l’euphorie est un peu retombée autour des Bleues. Incapables de dominer une Jamaïque réduite à dix en fin de match, les Françaises n’ont pas d’autre choix que de faire un bon résultat face au Brésil pour continuer à rêver d’une place pour la phase finale.

Ce choc entre deux grandes nations du football se déroulera ce samedi 29 juillet à 12 heures au Suncorp Stadium de Brisbane.

Dernier entraînement avant le départ pour Brisbane 🔜 🇫🇷🇧🇷 pic.twitter.com/8qokRng6Uv — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 27, 2023

Sur quelle chaîne suivre France – Brésil ?

Pour son deuxième rendez-vous de cette Coupe du Monde 2023, l’équipe de France féminine pourra compter sur le soutien de ses compatriotes, qui seront nombreux à regarder ce match à la TV à midi.

Cette rencontre entre la France et le Brésil sera diffusée en clair sur France 2.

Quelle compo pour l’équipe de France féminine ?

Parfaitement entrées en lice avec une belle victoire 4-0 contre le Panama lundi dernier, les Brésiliennes seront des adversaires de taille pour les Tricolores. Pour cette rencontre, Hervé Renard alignera la meilleure équipe possible. La seule interrogation tourne autour de Wendie Renard, touchée au mollet lors du premier match et incertaine pour ce choc. Pour le reste, la France fera dans le classique pour tenter de battre la Seleçao féminine, comme lors des dernières confrontations en 2020 et 2022,

La compo probable de la France contre le Brésil : Peyraud-Magnin - Lakrar, Renard, Cascarino, Karchaoui - Mateo, Geyoro, Toletti, Majri - Diani, Le Sommer.