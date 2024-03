Deschamps, tout le monde veut prendre sa place, surtout Zidane ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Malgré son contrat longue durée avec la France, Didier Deschamps voit Zinedine Zidane continuer à mettre la pression pour le remplacer dès l'Euro de cet été, surtout si les choses se passent mal pour les Bleus.

Zinedine Zidane, peu prolixe dans les médias en général, a glissé une petite phrase qui en dit long sur son impatience à reprendre son métier d’entraineur dans les mois à venir. Le sous-entendu est clair, « ZZ » se voit bien reprendre une équipe la saison prochaine, et forcément quelques grands clubs sont sur les rangs. Son nom a été cité au Bayern Munich, à la Juventus Turin, à Manchester United et même à l’Olympique de Marseille en cas de reprise du club. Des destinations alléchantes même si Zidane sait ce qu’il veut, et aime aussi faire la fine bouche pour rejoindre des clubs uniquement en position de gagner et d’avoir de grandes ambitions.

Zidane prêt à repousser sa signature pour la France

Car son rêve est connu de tous, c’est celui de reprendre l’équipe de France. Il y a pensé en 2021 quand il a décidé de mettre le clignotant au Real Madrid, avec la perspective d’être libre pour prendre la suite de Didier Deschamps en cas de problème au Qatar, alors que l’Euro 2020 avait déjà été difficile pour « DD ». Mais la place de finaliste et la confiance aveugle de Noël Le Graët a permis à l’ancien champion d’Europe avec l’OM de s’engager jusqu’en 2026, et la Coupe du Monde en Amérique. Néanmoins, en tant qu’équipe favorite du prochain Euro en Allemagne, un échec ne sera guère apprécié et pourrait provoquer un gros changement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Sans souhaiter forcément un problème chez les Bleus, Zinedine Zidane est soupçonné d’attendre avant de faire son choix pour la suite de sa carrière au cas où une place se libérerait à Clairefontaine. Cela risquerait de mettre un péril la recherche d’un éventuel futur club, mais c’est une possibilité réelle pour le Ballon d’Or 1998 selon le journaliste Jonathan Johnson. « A ce point de sa carrière, Zidane n’a qu’une seule priorité, c’est de mener l’équipe de France. Je ne pense pas qu’il va annoncer sa venue dans un club avant le Championnat d’Europe, car il a toujours sa priorité en tête. Si l’équipe de France venait à décevoir en Allemagne, alors peut-être que Didier Deschamps perdrait son poste. En revanche, en cas de bonne performance française, alors Zidane ouvrirait peut-être la porte avec un autre club, plutôt que d’attendre encore deux ans », a livré l’insider spécialisé sur le football français. En tout cas, malgré son contrat longue durée, Didier Deschamps peut sentir le souffle de son ancien coéquipier sur sa nuque à l’occasion du prochain Euro. Pas de quoi faire trembler le sélectionneur national, qui a l’habitude de jouer sous la pression.