Thierry Henry boss des Espoirs, c'est fait ‍!

Par Guillaume Conte

La Fédération Française de Football a nommé Thierry Henry nouveau sélectionneur des Espoirs. Le voilà avec un an pour mener la France à l'or aux JO 2024.

Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football s’est réuni ce lundi, et à l’unanimité de ses membres, la candidature de Thierry Henry a été retenue pour le poste de sélectionneur des Espoirs. L’attaquant légendaire des Bleus va donc prendre la succession de Sylvain Ripoll, qui va payer des résultats et un fond de jeu décevants malgré un réservoir considéré comme l’un des plus prometteurs au monde. Thierry Henry avait totalement laissé le suspense ce dimanche soir, alors qu’il était encore consultant sur Amazon Prime, et que la question de son avenir lui était posée. Visiblement, l’ancien joueur d’Arsenal ne voulait pas vendre la mèche et attendait la décision finale de la Fédération Française de Football, ce qui peut parfaitement se comprendre. Désormais le choix est fait alors que la candidature de Sabri Lamouchi avait aussi ses partisans, mais le Comex a tranché en faveur de « Titi » Henry.

👑 Le meilleur à Thierry Henry qui devient l’entraîneur des Espoirs 🇫🇷👏 pic.twitter.com/wFmrUKKa1q — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) August 21, 2023

Ce dernier devra probablement mettre fin à ses activités de consultant, lui qui suivait le championnat de France le week-end pour Amazon, mais aussi la Ligue des champions pour le média américain CBS dans un show devenu très populaire. Le Parisien affirme qu’il ne manque désormais plus que l’officialisation de la part de la FFF pour faire de l’homme aux 51 buts en 123 sélections le nouveau boss des Espoirs français. Avec bien évidemment comme grand objectif de briller dans un an aux Jeux Olympiques de Paris, où la pression sera maximale sur l’équipe de France. Thierry Henry ne devra en tout cas pas perdre de temps, puisque sa première liste est attendue pour la semaine prochaine, avec le rassemblement de début septembre prévu pour le premier match de qualification à l’Euro.