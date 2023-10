Religion, sexisme, Hervé Renard évite les sujets qui fâchent

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Aux commandes de l'équipe de France féminine depuis plusieurs mois, Hervé Renard se fait plus discret médiatiquement. Le coach des Bleues admet ne pas trop vouloir se mêler des sujets sensibles.

C'est incontestable, la venue d'Hervé Renard sur le banc de l'équipe de France féminine est une réussite sportive et en matière de communication. L'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite a justifié le choix fait par la FFF après le départ de Corinne Diacre. Cependant, depuis qu'il est engagé avec les Bleus, Hervé Renard, qui avait toujours des positions très affirmées sur les sujets sensibles, est devenu nettement moins incisif. C'est notamment le cas concernant l'interdiction du port du voile en France, ou bien l'énorme polémique provoquée par l'ancien président de la Fédération Espagnole de Football qui avait embrassé de force une de ses joueuses. Renard ne s'est pas exprimé sur ces deux sujets, et il avoue ne pas vouloir le faire.

Hervé Renard ne veut pas se mêler de tout

S'exprimant dans le quotidien sportif, l'entraîneur des Tricolores a reconnu qu'il n'avait probablement pas une vision identique à celle de ceux qui ont toujours vécu en France, et qu'il ne se sentait pas l'âme d'un politicien. « Je n'ai pas pour habitude de cacher mes sentiments, mais je pourrais avoir des réponses qui me mettraient en porte-à-faux, car j'ai un vécu, j'ai travaillé dans dix pays différents. J'ai une famille mixte, musulmane, chrétienne. Peut-être des idées un petit peu différentes de ce qu'il peut se passer en France.(. .. ) Je peux avoir un avis qui est le mien. Je ne m'estime pas capable et légitime pour parler de cela. Mon avis est celui de quelqu'un qui a beaucoup voyagé depuis vingt ans, qui a un regard différent, qui n'a pas vécu en France depuis très longtemps. C'est de la politique, mais nous, on n'est pas des politiciens, donc il faut rester à sa place », a précisé, dans L'Equipe, Hervé Renard.