EdF ‍: Un Bleu salement insulté, Didier Deschamps s'énerve

Par Corentin Facy

A l’instar de Kylian Mbappé, qui est monté au créneau pour défendre Mike Maignan, victime d’insultes racistes à Udine samedi, Didier Deschamps en a fait de même pour apporter son soutien au gardien des Bleus.

Victime d’insultes racistes à Udine samedi soir, Mike Maignan a protesté en quittant le terrain. Soutenu par les joueurs de l’Udinese et de l’AC Milan, le gardien de l’Equipe de France a reçu une vague de soutiens ce week-end. Le capitaine des Bleus a tweeté après la victoire du PSG contre Orléans en Coupe de France, Kylian Mbappé dénonçant des actes inadmissibles et intolérables en 2024. Ce dimanche, Didier Deschamps est lui aussi monté au créneau. Scandalisé par les insultes à caractère raciste dont Mike Maignan a été la cible, le sélectionneur des Bleus a apporté tout son soutien à son gardien numéro un.

« J'apporte tout mon soutien à Mike Maignan. Ce que notre gardien a vécu hier à Udine est totalement inadmissible » a lancé Didier Deschamps, révolté par l’épreuve que doit traverser Mike Maignan ce week-end, avant de poursuivre. « Je comprends parfaitement sa décision de quitter le terrain. Les insultes racistes sont inacceptables et doivent être condamnées avec la plus grande fermeté. Le racisme n'a sa place nulle part et doit être combattu sans relâche » a pesté le sélectionneur de l’Equipe de France. Des propos qui interviennent après ceux du principal intéressé. Ce dimanche en début de journée sur son compte Instagram, Mike Maignan a confié que « ce n’est pas le joueur qui a été attaqué, c’est l’homme » et a regretté que « les communiqués, les campagnes de publicité et les protocoles » ne « servent à rien ». Assurément, la longue lutte contre le racisme est loin d'être gagné, que ce soit dans la société mais également dans le football et l'épisode de samedi à Udine est là pour nous le rappeler.