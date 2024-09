EdF ‍: Deschamps a tué le foot, il est écœuré ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Dans la lignée d'un Euro très décevant dans le jeu, l'Equipe de France a raté sa rentrée avec une défaite contre l'Italie. Didier Deschamps est sous pression d'autant que son jeu restrictif lasse de plus en plus de monde.

Des Français peuvent-ils se réjouir d'une défaite de l'Equipe de France ? Une question qui aurait été jugée absurde il y a peu mais qui résonne différemment en 2024. En effet, de plus en plus de supporters tricolores déplorent le jeu restrictif de Didier Deschamps. L'Euro 2024 a été parfois pénible à regarder avec des manques évidents dans la créativité offensive pour les Bleus. Après les purges contre les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal, la sortie contre l'Espagne en demi a presque été vécue comme un soulagement chez certains suiveurs. Pour ces détracteurs assumés de Didier Deschamps, le sélectionneur doit s'en aller au plus vite pour régénérer l'Equipe de France.

Deschamps a contaminé toute l'Europe

Très critique depuis plusieurs années concernant Deschamps, Jérôme Rothen est évidemment favorable à son départ. Cependant, l'animateur de Rothen s'enflamme sur RMC ne pense pas uniquement au football français avec sa requête. En effet, il estime qu'un départ de Didier Deschamps soulagerait aussi le football de sélection dans sa globalité. Avec son jeu restrictif mais souvent efficace en terme de résultats, Deschamps a influencé négativement les autres sélectionneurs. Les matchs internationaux auraient même perdu de leur intérêt selon Rothen.

« C’est lui qui a un peu tué le romantisme. Il nous a mis tout le temps le béton, le résultat en avant et les autres sélectionneurs se sont un peu greffés à ça. […] Toutes les équipes qui nous jouent aujourd’hui, et c’est pour ça qu’on a des sacrés matchs de merde je suis désolé, les mecs n’ont pas envie de se livrer. Face au béton de Didier Deschamps, de toute façon ils vont perdre donc ils bétonnent aussi », a t-il lâché sur l'antenne de RMC. Une explication un peu discutable puisque le nombre croissant de matchs disputés par les joueurs explique aussi ce spectacle déclinant.