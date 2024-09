Neymar accusé d'avoir brisé la carrière de Mbappé ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

En grande difficulté depuis quelques temps, Kylian Mbappé est la cible de critiques depuis la défaite de la France contre l’Italie dans le cadre de la Ligue des Nations. Consultant RMC Sport, Kévin Diaz estime que son comportement récent est dû à son ancienne entente avec Neymar lorsqu’ils étaient coéquipiers au PSG.

Kylian Mbappé n’est pas épargné par l’opinion publique. Malgré sa récente arrivée au Real Madrid, l’attaquant de l’Equipe de France n’a pas rayonné lors de la rencontre des Bleus perdue face à l’Italie (1-3). Fortement critiqué par les observateurs du football, le joueur formé à Monaco a clairement perdu de sa superbe en sélection, étant déjà bien en-dessous de ses capacités durant l’Euro, malgré le fait que la France ait atteint le dernier carré. Son attitude sur le terrain ne passe pas et a d’ailleurs été critiquée par Mike Maignan dans le vestiaires quelques minutes après ce revers au Parc des Princes. Mis face à ses responsabilités, le capitaine français ne parvient plus à créer de différences et est transparent dans la plupart de ses rencontres internationales. Consultant sur les ondes de RMC Sport, Kévin Diaz compare la mauvaise passe de Mbappé avec l’influence qu’avait Neymar sur lui au PSG.

Diaz n'est pas tendre avec Mbappé

🗣️ @kevindiaz11: "Depuis que Mbappé a joué avec Neymar, on a l'impression qu'il veut veut lui ressembler avec des gestes techniques très compliqués. Mais comme dirait Henry 'si tu n'es pas en confiance, fais ce que tu sais faire et fais le bien'" pic.twitter.com/kOlvtT8ZWQ — After Foot RMC (@AfterRMC) September 6, 2024

Dans l’After Foot, Diaz a critiqué Mbappé, en rajoutant une couche sur la relation qu’il avait avec le Brésilien lors de leur époque commune au Paris Saint-Germain : «Le problème que j’ai avec Kylian Mbappé, c’est qu’il est en difficulté, ça se voit. On a l’impression que par son ego, il a beaucoup de mal à se l’avouer. Et tu le vois parce qu’il tente des choses trop compliquées. Quand il a le ballon, il tente des choses très difficiles. À partir du moment où il a joué avec Neymar, on a l’impression qu’il a voulu lui ressembler avec des gestes techniques très compliqués. Il y a bien sûr de la technique chez Kylian Mbappé. Mais aujourd’hui, quand tu n’es pas en confiance : c’est la phrase de Thierry Henry : fais ce que tu sais faire et fais le bien », a-t-il développé. La star de l’attaque tricolore aura l’occasion de se racheter ce lundi face à la Belgique, dans une rencontre où les Bleus seront déjà sous tension dans leur groupe de Ligue des Nations. Une victoire est indispensable pour éviter une crise en interne. A moins que Didier Deschamps ne décide de le mettre au repos pour voir comment l'attaque français se débrouille sans lui...