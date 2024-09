La FFF abandonne les fans belges la nuit à Lyon, un scandale dénoncé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

La Belgique n'a pas fait le poids face à l'équipe de France ce lundi soir en Ligue des Nations. Les Diables Rouges vont devoir se remettre au travail, d'autant que la gronde des fans se fait de plus en plus présente.

Les Diables Rouges n'ont, une fois encore, pas réussi à battre l'équipe de France ce lundi soir. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne n'ont rien montré de bien clinquant et se sont logiquement fait punir sur les temps forts des Bleus. Au Groupama Stadium, certains fans belges avaient fait le déplacement pour encourager leur sélection. Et ces personnes, en plus d'avoir assisté à une défaite, ont aussi connu quelques frayeurs aux abords du Groupama Stadium et à Lyon à la fin de la rencontre.

Une belle frayeur au retour pour les Belges

Ce mardi, Le Soir indique en effet que les quelque 450 supporters de la Belgique ont été abandonnés à leur sort par la Fédération Française de Football. Le média rapporte que pour se rendre au Groupama Stadium, la 3F avait demandé aux Belges de ne pas le faire par leurs propres moyens, avec un rendez-vous prévu à la place Antonin Poncet, située au centre-ville de Lyon. Ce trajet, réalisé sous escorte policière, s'est bien déroulé et a permis à tous les fans présents d'arriver dans la sérénité. Mais le retour n'a pas été du même acabit. Après avoir attendu 30 minutes dans les travées du Groupama Stadium au coup de sifflet final, et avoir également essuyé insultes et moqueries, les fans belges ont encore dû attendre à la sortie du stade.

Si des moyens de transport sécurisés avaient été prévus à l'aller, comme dit plus haut, rien ne l'a été pour le trajet retour. De ce fait, les fans belges ont dû rentrer à Lyon par leurs propres moyens. Et souvent, cela a été via les derniers trams pour se rendre au point de départ, place Antonin Poncet. Et entre le dernier arrêt du tramway et la place lyonnaise, ce sont 40 minutes de marche dans le froid et le noir qui ont attendu les supporters des Diables Rouges, avec le risque de pouvoir croiser des fans français. Un immense couac de la part de la Fédération Française de Football qui s'est heureusement bien terminé. Mais cela pose pas mal de question au niveau organisation et la presse belge n'hésite pas à pointer du doigt l'amateurisme de cette organisation bancale et dangereuse.