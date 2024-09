France-Belgique n'affiche pas complet, triste première à Lyon

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le choc entre la France et la Belgique ne fera pas le plein ce lundi soir au Groupama Stadium. Les Bleus ne provoquent plus le même engouement et c'est une grande première.

Depuis des années, l'équipe de France de football remplit les stades où elle joue en France, mais ce lundi soir, ce ne sera pas le cas à Lyon. En effet, 50.000 billets ont été vendues, ce qui est déjà très bien, mais il reste encore des milliers de places à vendre à quelques heures de la rencontre, et c'est plutôt très rare lorsque les Bleus jouent. Si l'on met de côté la programmation de la rencontre un lundi soir à 20h45, case habituellement réservée à un match de Ligue 1, et l'intérêt de la Ligue des Nations, le match France-Belgique est tout de même un classique du football.

Les Bleus sont arrivés à Lyon 📍



Prochaine étape : entraînement veille de match 🇫🇷🇧🇪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/FgK5ydbfgK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 8, 2024

Oui, mais voilà, le jeu pratiqué par la formation de Didier Deschamps emballe de moins en moins le grand public et cela commence visiblement à se ressentir dans les grands stades. Interrogé dans Aujourd'hui en France, le responsable SportBiz ConneXion, un réseau lyonnais de chefs d’entreprise et professions libérales amateurs d’événements sportifs, avoue que la demande est très clairement en baisse et que cela se ressent au moment de passer à la caisse pour acheter des tickets.

L'équipe de France n'attire plus autant

« On avait la possibilité d’acheter 43 places pour France-Belgique. Sur plus de 50 adhérents, on n’en a vendu que 3. Pour France-Angleterre en rugby, nos places étaient parties en cinq minutes (...) Pour l’OL en C3, j’ai obtenu 43 packs et j’ai reçu 57 demandes », constate Philippe Schein, qui gère ce réseau. Du côté des supporters de l'Olympique Lyonnais, on ne cache pas le peu d'intérêt pour l'équipe entraînée par Didier Deschamps. Ainsi, un fan de l'OL interrogé par nos confrères explique avoir renoncé à venir au Groupama Stadium « en raison des piètres prestations de l’équipe de France pendant l’Euro. Les Bleus ne me font pas rêver. L’OL a, en revanche, ce grain de folie qui fait envie. » Quoi qu'il en soit, le stade lyonnais sera tout de même bien rempli pour cette rencontre de gala, même si on sent bien que la folie n'est plus autant présente.