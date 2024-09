EdF ‍: Barcola sifflé à Lyon, gros clash sur La Chaine L'Equipe

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi soir, l'équipe de France s'est rassurée face à la Belgique en Ligue des Nations. Petit bémol cependant, certains joueurs des Bleus ont été sifflés par le public du Groupama Stadium de Lyon.

L'équipe de France a bien réagi en Ligue des Nations face à la Belgique, quelques jours seulement après une défaite gênante contre l'Italie. Ce lundi à Lyon, Didier Deschamps avait en plus fait tourner. De bon augure pour la suite, surtout que les comportements ont été bons. Au coup d'envoi, Kylian Mbappé et Bradley Barcola étaient remplaçants. Les deux joueurs sont rentrés en cours de match mais n'ont pas été épargnés par le public de Lyon, qui les a sifflés. De quoi agacer certains fans et observateurs, qui auraient voulu un meilleur comportement de la part des Rhodaniens. Ce n'est pas Bertrand Latour qui dira le contraire.

Barcola sifflé à Lyon, Bertrand Latour trouve ça absurde

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a déploré ces comportements, tout en rappelant que ces derniers n'avaient pas lieu quand les Bleus évoluaient au Stade de France, quitte à s'embrouiller avec Johan Micoud. « On sait que le Stade de France va de nouveau pouvoir accueillir l'équipe de France. Et ils n'iront plus jamais en province en fait si c'est pour à chaque fois, siffler des mecs », a d'abord débuté Bertrand Latour, avant que son acolyte réponde : « A Paris ils n'ont pas été sifflés ? Donc c'est le même problème. Pourquoi tu ne veux pas aller jouer dans d'autres villes ? ». Une réflexion qui n'a pas plu à l'ancien de RTL : « Quand tu vas à Marseille, les Parisiens se font démonter. Là, tu es à Lyon, ils ont réussi à démonter un ancien Lyonnais parce qu'il joue à Paris. Je fais tous les matchs de l'équipe de France depuis 2019 ailleurs et au Stade de France. J'ai rarement vu des joueurs se faire siffler au Stade de France. C'est très précis. Barcola se faisait siffler à chaque ballon. Je trouve ça nul. Y'a plein de gens qui veulent voir le meilleur du foot français et ils vont se prendre une porte ». A noter qu'au sortir de la victoire des Bleus face à la Belgique, Didier Deschamps a aussi déploré les sifflets contre ses joueurs et Barcola, affirmant que cela ne rendait pas service à l'image donnée aux Bleus. A bon entendeur.