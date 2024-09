EdF ‍: Un look de femme ‍? Koundé fait une mise au point

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France affronte ce lundi soir la Belgique à Lyon. Une réaction est attendue de la part des Bleus. Remplaçant contre l'Italie, Jules Koundé devrait débuter cette fois-ci.

Les supporters et observateurs de l'équipe de France veulent une réaction des Bleus ce lundi soir contre la Belgique en Ligue des Nations. La sortie totalement ratée face à l'Italie vendredi soir dernier au Parc des Princes continue de faire parler et d'inquiéter. Remplaçant contre les Transalpins, Jules Koundé devrait être titulaire face aux Diables Rouges. Le latéral du Barça sait qu'il sera attendu au tournant, tout comme le reste de ses partenaires. En plus du terrain, Koundé doit également gérer quelques moqueries sur son style vestimentaire, lui qui fait des apparitions souvent remarquées lors de ses arrivées à Clairefontaine pour les rassemblements de l'équipe de France. Mais il n'en a que faire...

0 souci, Jules Koundé assume de porter des bottines

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jules Kounde (@jkeey4)

Lors de quelques mots échangés avec Téléfoot, l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux a en effet indiqué sur le sujet : « Je le fais avant tout parce que ça me plaît, je me sens à l’aise dans ma manière de m’habiller. Si ça peut aussi ouvrir l’esprit de certaines personnes… Pour prendre l’exemple des bottines, les hommes ont toujours porté des bottines. C’est juste un manque de connaissance de dire que c’est réservé aux femmes. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu’il veut, comme il l’entend. C’est mon message. A partir du moment où on se sent bien avec soi-même, ce que les autres disent n’est pas important ». Un message d'ouverture donc pour un joueur qui n'hésite jamais à prendre position sur des sujets de société. Toujours est-il que ses performances sur le terrain seront avant tout jugées. Et contre la Belgique, il ne manquera pas de travail.