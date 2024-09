FFF ‍: Philippe Diallo fait une grande annonce

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

La Fédération Française de Football est présidée depuis 2023 par Philippe Diallo, qui a pris la suite de Noël Le Graët. Et il n'a pas prévu de partir de sitôt.

Le football français a traversé pas mal de turbulences il y a quelques mois, alors que des accusations de harcèlement sexuel étaient portées contre le président de la FFF, Noël Le Graët. Philippe Diallo a finalement pris la relève de NLG, en intérim, en janvier 2023. Et le dirigeant n'a pas prévu de rendre son tablier de sitôt, puisqu'il veut apparemment se représenter pour briguer un autre mandat à la tête de la Fédération Française de Football, alors que le scrutin aura lieu en décembre.

Philippe Diallo n'a qu'une idée en tête

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FFF (@fff)

L'Equipe annonce en effet que Philippe Diallo l'a annoncé lors d'une réunion des présidents de districts de football à Beaune (Côte d'Or) ce week-end. Reste à savoir qui pourrait lui barrer la route sur son chemin. Parmi les volontés de Philippe Diallo s'il était réélu, celle de lancer une Ligue 3 professionnelle. En attendant d'en savoir plus sur la date exacte du nouveau scrutin et les candidats pour le poste de président de la FFF, le natif de Saint-Nazaire est actuellement présent avec l'équipe de France de futsal en Ouzbékistan. Les Bleus y disputent la Coupe du monde. Sous son mandat, l'équipe de France A souffle le chaud et le froid. Mais Diallo l'assure, Didier Deschamps ira bien jusqu'au bout de son contrat, qui court jusqu'à la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Les hommes du sélectionneur auront avant cela une Ligue des Nations à terminer. Mais suite à un Euro 2024 mitigé, les doutes deviennent de plus en plus persistants autour de l'ancien entraineur de l'OM.