France ‍: Upamecano est furieux et accuse

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Sous le feu des critiques après la défaite face à l’Italie en Ligue des Nations vendredi dernier (1-3), l’équipe de France souffre dans le jeu mais aussi physiquement. La faute à un calendrier bien trop chargé pour Dayot Upamecano.

Même si les Bleus ont quand même réussi le petit exploit d’aller dans le dernier carré du dernier Euro, avec une défaite plutôt logique en demi-finale contre l'Espagne (1-2), le groupe de Didier Deschamps avait clairement semblé à bout de souffle en juillet dernier. Même constat pour cette rentrée internationale de septembre, lors de laquelle les Bleus ont souffert physiquement face à l’Italie au Parc des Princes vendredi (1-3). Un revers qui plonge la France et son sélectionneur dans une petite crise avant la réception de la Belgique ce lundi soir à Lyon. Mais pour Dayot Upamecano, le problème des Bleus ne vient pas du jeu, mais d’une fatigue générale due à un trop plein de matchs entre les compétitions de clubs et les rendez-vous en sélection.

« C’est compliqué de produire du beau jeu avec tous les matchs »

Pour Upamecano, le calendrier est trop chargé : il estime que la qualité du jeu proposé risque d'en pâtir. pic.twitter.com/YLrHFnJJyg — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2024

« Aujourd’hui, il y a beaucoup trop de matchs. Les spectateurs veulent du beau jeu, mais c’est compliqué de produire du beau jeu avec tous les matchs… J’espère que les décideurs du football vont comprendre un jour qu’on joue trop de matchs, ça ramène aussi des blessures, on a eu deux blessés dans la sélection (Loïc Badé et Warren Zaïre-Emery). Et si ça ne se calme pas il y en aura plus », a lancé, en conférence de presse, le défenseur central français du Bayern Munich, qui tire donc la sonnette d’alarme à propos des calendriers trop chargés. Il faut dire que ces dernières saisons, le nombre de matchs a augmenté pour les joueurs, qui ont moins de vacances et une préparation moins importante qu’avant. Pas de quoi favoriser la santé des joueurs, qui subissent pour la plupart l’enchaînement des matchs au fil des saisons…