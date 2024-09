Les sifflets contre Deschamps, ça ne fait pas pleurer Rothen

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

L'Équipe de France a évité la crise avec sa victoire en Ligue des Nations contre la Belgique à Lyon. Un succès qui n’efface pas pour autant les sifflets du public tricolore avant la rencontre envers le sélectionneur Didier Deschamps, de plus en plus contesté. Une colère du public que partage son ancien joueur à Monaco, Jérôme Rothen.

La France a disputé sa deuxième rencontre dans le cadre de la Ligue des Nations contre la Belgique dans un contexte tendu, marqué par une défaite quelques jours auparavant face à l’Italie au Parc des Princes (1-3), dans un match où les Bleus ont été impuissants. La réaction des joueurs tricolores fut de bonne facture et la France a dominé son voisin (2-0), comme à l’Euro quelques semaines auparavant. Confirmé dans ses fonctions de sélectionneur après l’élimination contre l’Espagne en demi-finales de ce tournoi international, Didier Deschamps est encore sous contrat jusqu’en 2026, mais son rôle est de plus en plus contesté par l’opinion publique qui doute de sa capacité à se renouveler après douze ans en poste. En prime, sa relation avec Antoine Griezmann, l’un de ses hommes de base depuis plusieurs années, s’est a priori détériorée. Un avis partagé par l’un de ses anciens joueurs à l’AS Monaco, Jérôme Rothen, qui a évoqué les sifflets envers Deschamps au Groupama Stadium ces dernières heures dans son émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC.

Rothen comprend les sifflets envers Deschamps

😤 @RothenJerome: "Les sifflets ont toujours fait partie du football. Deschamps a dû être touché mais ça montre surtout un mécontentement grandissant. Je pense qu'il a fait son temps en équipe de France"



Le public français va-t-il trop loin avec ses sifflets ? pic.twitter.com/GGIV8ofHq2 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 10, 2024

L’ancien milieu de terrain de l'Équipe de France estime que Didier Deschamps doit quitter son poste et que les huées ont toujours fait partie du folklore d’une rencontre : «Les sifflets ont toujours fait partie du football, que l’on n’aime ou que l’on n’aime pas c’est comme ça. On a tous grandi avec ça et subi tout ça dans notre carrière. Quand on est sélectionneur, il faut faire abstraction. Cela a dû le toucher, ça ne fait jamais plaisir mais ça démontre un mécontentement qui grandit de plus en plus sur le sélectionneur. Je le dis depuis plusieurs semaines maintenant, mais je pense que Didier a fait son temps en Equipe de France. Bien sûr qu’il y a eu beaucoup d’émotions avec Deschamps, il a été champion avec l’OM, sa carrière de sélectionneur est remarquable, il a gagné la Coupe du Monde qui lui a donné un certain crédit qui fait qu’il est en place depuis un certain nombre d’années. Vu qu’il a redoré le blason et l’image des Bleus, ce serait à lui de décider de quand il doit partir, mais ça ne marche pas comme ça en sélection ! », a-t-il lancé. La balle est désormais dans le camp du principal intéressé, qui va devoir trouver une solution dans les prochains mois pour retourner la tendance et prouver qu’il est encore l’homme de la situation.