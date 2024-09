EdF ‍: Thierry Henry reçoit un vibrant hommage et craque en direct

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Après la victoire de de Monaco face à Barcelone lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, Maghnes Akliouche a fait une brève apparition sur CBS Sports et a pu échanger avec son ancien coach, Thierry Henry.

Grand bonhomme de la victoire de Monaco face à Barcelone ce jeudi soir en Ligue des Champions, Maghnes Akliouche a confirmé son nouveau statut, celui d’un joueur à part promis à un bel avenir international. Ce n’est pas Thierry Henry qui va dire le contraire, lui qui avait sélectionné le meneur de jeu monégasque de 22 ans dans son groupe pour les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France l’été dernier. Sur CBS Sports après la victoire de l’ASM jeudi soir, les deux hommes ont eu l’occasion d’échanger et l’émotion était palpable chez Thierry Henry après les propos de Maghnes Akliouche à son égard.

« Thierry Henry avait des idées claires, on sait que c’est quelqu’un qui apprécie le jeu offensif et défensif. Il nous donnait beaucoup de libertés, et ça nous a apporté pendant les Jeux Olympiques, et c’est ce qui nous a permis d’aller aussi loin. Donc le coach a fait ce qu’il fallait, il me manque beaucoup » a lancé le joueur de l’AS Monaco, lequel garde un excellent souvenir de Thierry Henry. Emu, l’ancien sélectionneur des Bleuets s’est mis la tête dans les mains. A deux doigts de craquer, il a brièvement répondu. « Merci, vous me manquez, tu me manques, je vais passer (vous voir) » a lâché un Thierry Henry à fleur de peau et qui a certainement ressenti un énorme vide après la fabuleuse expérience des Jeux Olympiques, avec un groupe jeune et limité qu’il a tout de même réussi à hisser jusqu’à la finale au Parc des Princes. La dernière marche était néanmoins trop haute pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, battus par l’Espagne au terme d’un match fou.