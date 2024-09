Rabiot à l'OM, Deschamps lui a donné des garanties

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Arrivé à l'OM, Adrien Rabiot a été rassuré par Didier Deschamps, qui compte sur lui et lui garantit même presque une place chez les Bleus dès le mois d'octobre.

Adrien Rabiot reste un personnage à part dans le paysage du football français. Didier Deschamps l’avait pris en grippe en 2017. Depuis un match de la France en Bulgarie où le milieu de terrain avait du rentrer sans s’échauffer en raison de la blessure de Kanté, et qu’il avait avoir joué volontairement au petit trot pour ne pas se blesser. Deux ans de disparition et de froid, avec en point d’orgue son email envoyé au sélectionneur national pour dire qu’il refusait d’être réserviste à la Coupe du monde 2018, et préférait partir en vacances plutôt que d’attendre de savoir s’il allait être appelé chez les Bleus.

Malgré cela, deux ans plus tard, Didier Deschamps en a fait un cadre de l’équipe de France, lui offrant un bannissement bien moins long que pour certains autres joueurs qu’il a pu avoir dans le viseur, comme Karim Benzema ou Alexandre Lacazette. Au moment de signer à l’OM, la question de son avenir a été posée, puisque Rabiot n’a pas participé au rassemblement de l’équipe de France de septembre faute d’avoir un club. Cela devrait être réglé pour le mois d’octobre. Le nouveau joueur marseillais a une confiance totale en son retour à Clairefontaine, et Didier Deschamps semble clairement lui avoir fait comprendre que jouer à l’OM n’était pas un frein à cela.

Rabiot a sa place au chaud chez les Bleus

Toutefois, avec son flegme habituel, Adrien Rabiot a tenu à confier que c’était pas son avenir en équipe de France qui l’avait poussé à trouver un club à la mi-septembre, mais simplement son envie de rejouer. « Je me suis dit que simplement j’avais envie de retrouver les terrains, et il était temps de trouver quelque chose d’ambitieux, de retrouver le ballon. J’avais eu des discussions avec le coach. Il m’avait dit qu’il espérait que je retrouve rapidement quelque chose pour pouvoir être là en octobre. Il dit toujours qu’il ne commente pas le choix des joueurs mais on en a discuté, et oui je suis très serein. Il a toujours dit qu’il ne commentait pas les choix des joueurs. Je n’ai pas accéléré quoi que ce soit, c’était surtout ma volonté de retrouver le terrain. Pour la prochaine trêve, on verra comment ça se passera », a livré l’ancien joueur du PSG, qui va devoir désormais se remettre dans le bain de la compétition, et peut-être enchainer son retour au premier plan avec des matchs avec les Bleus pour retrouver son niveau.