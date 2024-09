EdF ‍: Griezmann s'écroule, cette décision l'a tué

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

A l’instar de plusieurs autres individualités de l’Equipe de France, Antoine Griezmann enchaîne les prestations différentes avec les Bleus. Selon Kévin Diaz, consultant pour RMC, Didier Deschamps a eu un mauvais impact sur ses performances en ne le nommant pas capitaine de la sélection.

Sommes-nous au début d’une crise au sein de l’Equipe de France ? Malgré leur demi-finale à l’Euro 2024, où ils se sont inclinés contre l’Espagne, futur vainqueur du tournoi, les Bleus ne rassurent pas. Les observateurs et supporters de l’équipe tricolore insistent sur le manque de spectacle durant les rencontres et commencent à évoquer la fin d’un cycle, notamment avec Didier Deschamps qui est en poste depuis 2012. Le début d’une usure ? Possiblement. Plusieurs individualités françaises ne répondent en tout cas plus présent, et c’est le cas d'Antoine Griezmann, qui n’est plus le même sur le terrain depuis un moment.

Après l’élimination contre la Roja au championnat d’Europe, le milieu offensif de l’Atlético Madrid a fait passer un message indirect à son sélectionneur et n’a pas l’air d’avoir apprécié d’avoir évolué à un poste qui n’est pas le sien lorsqu’il a été utilisé. Une intervention qui avait relancé des doutes sur la teneur de la relation entre les deux hommes. Sur RMC, Kévin Diaz a estimé que les mauvaises performances de Griezmann en EDF avaient un lien avec le capitanat qui ne lui a pas été donné suite à la retraite internationale de Hugo Lloris.

Diaz tient Deschamps comme responsable des matchs de Griezmann

🎙️ "Antoine Griezmann, c'est un gars exemplaire depuis qu'il est en sélection, c'était juste son tour en fait !"@kevindiaz11 explique comment Deschamps a impacté les prestations de Griezmann en ne le choisissant pas comme capitaine des Bleus. pic.twitter.com/CCX920xxlX — After Foot RMC (@AfterRMC) September 8, 2024

Dans l’émission de l’After Foot, Diaz a jeté la responsabilité de la forme récente de Griezmann avec les Bleus sur Didier Deschamps : « A partir du moment où tu ne lui as pas donné le brassard de capitaine, sa carrière en Equipe de France est pratiquement terminée. Honnêtement, Antoine Griezmann a un comportement exemplaire en Bleu, c’était son tour. J’aimerais bien discuter de ça un jour avec Didier Deschamps, lui demander s’il ne regrette pas de ne pas l’avoir mis capitaine. C’est très dur. Griezmann a encore expliqué dimanche qu’il était un gars simple, qu’il avait besoin de se sentir bien dans son équipe, dans sa tactique et dans son rôle. C’est un gars qui travaille pour l’équipe. Il te dit ce dont il a besoin, à toi de voir si tu lui donnes ou pas. Je rappelle que Deschamps, sur les quinze dernières années, il a gagné une fois », a-t-il développé sur les ondes de RMC. S’il participe à la rencontre face à la Belgique, Griezmann honorera sa 137ᵉ sélection et aura la possibilité d’apaiser les éventuelles tensions en répondant sur le terrain.