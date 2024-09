Mbappé et Deschamps, avis de tempête chez les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Les deux matchs joués par l'équipe de France en ce mois de septembre pourraient laisser des traces dans la relation entre Didier Deschamps et son capitaine, Kylian Mbappé.

Souvent accusé d'avoir confié les clés des Bleus à Kylian Mbappé sans limite, Didier Deschamps a vécu des jours agités. Et même si la victoire face à la Belgique a calmé légèrement les choses, il est évident que les jours qui se sont passés entre la déroute face à l'Italie au Parc des Princes, et le succès face aux Belges, marqueront l'avenir de l'équipe de France. Car si on savait que Mike Maignan avait secoué le vestiaire tricolore après le 1-3 encaissé face à la Squadra Azzurra, l'intervention de Kylian Mbappé était restée confidentielle. Le joueur du Real Madrid, particulièrement transparent face à l'Italie et entré en fin de match face à la Belgique, a profité du match à Lyon pour s'expliquer avec ses coéquipiers dans le secret du vestiaire. Et l'attaquant de 25 ans a été très direct, au point même de remettre en question les choix tactiques de Didier Deschamps, et surtout le travail effectué avec le staff lors des regroupements de l'équipe de France.

Mbappé veut que ça bosse mieux avec la France

Dans une longue intervention, dont L'Equipe pense qu'elle a été préparée en amont de cette séquence, le capitaine des Bleus a été relativement critique. « Avec un long argumentaire autour de cette nécessité d'un travail tactique plus fourni afin d'avoir davantage de repères (…) Une volonté pour le capitaine d'aller plus loin dans le diagnostic posé par Maignan et de faire avancer le chantier collectif des Bleus ? Ou de mettre une pierre dans le jardin du staff ? Un peu des trois sans doute. Mais clairement, à cet instant, le staff est ciblé », explique le quotidien sportif, qui ne sait cependant pas comment Didier Deschamps et l'entourage du sélectionneur national ont pris les propos de Kylian Mbappé.

𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘



Nos Bleus remportent leur 2ème match de la Ligue des Nations face à la Belgique, 2 buts à 0 ✅



🇫🇷2-0🇧🇪 | #FRABEL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vDyIiaYhu6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 9, 2024

Mais l'équipe de France ayant encore deux matchs à livrer le mois prochain, contre Israël et la Belgique, on va vite savoir s'il y aura eu un effet Mbappé dans le mode de préparation des Bleus. Le joueur du Real Madrid, soumis à de vives critiques par le public français, au point même d'être sifflé par une partie des fans à Lyon, devra lui aussi se montrer impeccable, sous peine de voir son discours passer un peu moins bien, y compris dans le vestiaire tricolore.