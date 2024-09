EdF ‍: Thauvin choque l’Italie, Deschamps va le rappeler

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Etincelant cette saison, Florian Thauvin a grandement contribué à la première place actuellement occupée par l’Udinese en Serie A. Compte tenu de ses performances, son ancien entraîneur Rudi Garcia ne serait pas surpris de le revoir sous le maillot de l’équipe de France.

Alors que la Serie A n'a toujours pas de diffuseur dans l’Hexagone, un Français crève l’écran en Italie. L’Udinese occupe la tête du championnat après quatre journées. Et c’est principalement grâce aux performances de Florian Thauvin. L’ailier droit s’est offert un doublé lors du succès à Parme (3-2) lundi, portant son total à 4 buts toutes compétitions confondues, en plus de ses 3 passes décisives. A ce rythme, son ancien coach à l’Olympique de Marseille Rudi Garcia s’attend à son retour en équipe de France.

« Il a une analyse lucide de la situation. Il sait qu'un joueur comme lui doit être décisif dans son club, a commenté le technicien pour RMC. Il a la chance de jouer en Serie A qui est un championnat regardé. Il a maintenant la possibilité, grâce à la première place de l'Udinese, d'être sous les feux de l'actualité. A eux de continuer, et surtout à lui de continuer de porter l'Udinese dans le haut du classement de la Serie A. Et à ce moment-là, bien évidemment il pourra de nouveau postuler en équipe de France, même s'il y a de la concurrence évidemment. Mais il a une grande expérience. »

Thauvin cinq ans plus tard ?

« C'est vrai qu'on n'était pas peu fier à l'époque, je crois que c'était en 2017, quand Flo a connu sa première sélection en équipe de France, s’est souvenu Rudi Garcia. Donc je lui souhaite de retrouver l'équipe de France, ça voudra dire qu'il a continué à faire une saison importante avec son club. En tout cas, je lui souhaite de faire la meilleure saison possible, et à l'Udinese de faire une grande saison. Moi je suis persuadé que c'est un joueur qui a encore de l'avenir et qu'on pourrait retrouver dans des compétitions et des clubs importants avant la fin de sa carrière. » La dernière apparition de Florian Thauvin en Bleu remonte au mois de juin 2019.