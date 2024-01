Racisme en Italie ‍: Mike Maignan « ‍ne voulait plus rejouer ‍»

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Victime de cris raciste à Udine, Mike Maignan a décidé de quitter le terrain ce samedi soir, avant de revenir pour terminer le match. Le gardien du Milan AC et de l'équipe de France s'explique.

Gardien du Milan AC et de l’équipe de France, Mike Maignan est plutôt quelqu’un de sobre et d’efficace sur les terrains. Mais ce samedi soir, alors que ces tristes évènements lui sont déjà arrivés plusieurs fois depuis son arrivée en Italie il y a trois ans de cela, l’ancien dernier rempart du PSG et du LOSC a dit stop. En allant chercher un ballon sur une sortie de but, Maignan a entendu des cris de singe et des insultes racistes. Et ce n’était pas la première fois du match puisqu’il avait déjà prévenu l’arbitre de ce problème en milieu de première période, provoquant un message du speaker du stade d’Udine qui n’a eu aucun effet. Cette fois-ci, Mike Maignan est allé voir l’arbitre vers la demi-heure de jeu, le prévenant qu’il quittait le terrain de manière définitive, enlevant ses gants et rentrant dans le tunnel, avant d’être suivi par ses coéquipiers.

« J’étais en colère »

« Je ne voulais plus jouer, je l'ai dit à tout le monde quand j'ai quitté le terrain, mais nous sommes une famille, je ne pouvais pas abandonner mes coéquipiers. J'étais en colère, pas déçu, car ce n'est pas la première fois que je vis ça. Mes coéquipiers, le staff, tout le monde m'a dit de rester fort dans ma tête et de donner la bonne réponse sur le terrain », a livré Mike Maignan à DAZN après la rencontre, pour expliquer le fait qu’il était finalement revenu disputer la suite de la rencontre, remportée à la dernière minute par le Milan AC (3-2).

Tu es très loin d’être seul Mike Maignan.

On est tous avec toi.

Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution.

Trop c’est trop !!!!!!!!!!!!



NON AU RACISME. ⛔️✊🏽 pic.twitter.com/uqlCLMr00x — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 20, 2024

« J'ai dit qu'on ne pouvait pas jouer dans ces conditions. On a ensuite pris la décision de revenir sur le terrain et de donner la meilleure des réponses en gagnant ce match », a reconnu Mike Maignan, qui a reçu le soutien et les félicitations de son club, mais aussi de nombreuses personnalités du monde du football et d’ailleurs. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont été parmi les premiers à prendre la parole pour aller dans le sens de leur coéquipier en équipe de France. Tout en demandant aux instances de sanctionner plus durement les clubs, les équipes et les supporters qui ne combattent pas le racisme dans les stades en Italie, et même en Europe de façon plus générale.