Le PSG fait gagner la France, l'incroyable statistique

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France s'est imposée 2 à 0 ce lundi contre la Belgique avec des buts signés Kolo Muani et Dembélé. Les Bleus peuvent compter sur les attaquants du PSG pour marque comme le confirme cette folle statistique.

Après la défaite de la France face à l'Italie, malgré un but désormais historique de Bradley Barcola, l'équipe de Didier Deschamps s'est rassuré à Lyon en venant en bout des Diables Rouges (2-0). Une rencontre d'abord dominée par la Belgique, avant que Randal Kolo Muani trouve la faille, l'attaquant du PSG se montrant nettement plus efficace avec la sélection nationale qu'avec son club. Et en deuxième période, c'est Ousmane Dembélé qui a scellé le score en doublant la mise d'une frappe lumineuse, le joueur du Paris Saint-Germain faisant ainsi taire ses détracteurs. Et si cette victoire est marquée du sceau du PSG, cela commence à devenir une incroyable habitude en équipe de France.

Les 6 derniers buts inscrits par les joueurs de l'Équipe de France ont été l'œuvre d'un joueur du @PSG_inside. #FRABEL — Stats Foot (@Statsdufoot) September 9, 2024

Comme le note Opta : « Chacun des 6 derniers buts hors csc de la France ont été inscrits par des joueurs sous contrat au Paris SG, la plus longue série du genre des Bleus depuis juin-août 2003 (6 buts de suite de joueurs d'Arsenal) ». Lors de la prochaine rencontre de l'équipe de France, ce sera contre Israël le 10 octobre à Budapest, les joueurs du PSG retenus par Didier Deschamps auront l'occasion de devenir les seuls à pouvoir se vanter d'une telle statistique. En attendant, l'équipe de France ne se plaindra pas que ses meilleurs buteurs évoluent en Ligue 1 au moment où le meilleur réalisateur de l'histoire du PSG, Kylian Mbappé, a quitté Paris pour signer au Real Madrid.