EdF ‍: La Belgique encore matée, les Bleus se rassurent

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

2e journée Ligue des Nations

Groupama Stadium

La France bat la Belgique : 2 buts à 0

Buts pour la France : Randal Kolo Muani (31e) et Ousmane Dembélé (57e)

L'équipe de France se rassure. Quelques jours seulement après un revers gênant face à l'Italie au Parc des Princes, les Bleus ont rectifié le tir à Lyon ce mardi. Une victoire probante alors que Didier Deschamps avait fait tourner son effectif. Exit Kylian Mbappé, Michael Olise ou encore Bradley Barcola au coup d'envoi. Lors du premier acte, l'équipe de France a démarré plus que tranquillement, dominée par des Belges plus précis. Mais les Diables Rouges n'auront pas réussi à concrétiser leur maitrise et se sont même fait punir à la demi-heure de jeu suite à une action rondement menée par les hommes de Didier Deschamps. Suite à une frappe d'Ousmane Dembélé repoussée par Koen Casteels, c'est Randal Kolo Muani qui a terminé à bout portant. Un Kolo Muani encore une fois décisif dans un grand match avec la France mais aussi face à la Belgique. A la pause, les Bleus pouvaient rentrer confiants avec l'avantage d'un but, mérité avec 12 tirs contre seulement 2 pour la sélection belge.

Au retour des vestiaires, l'équipe de France a encore accéléré et c'est Ousmane Dembélé qui a fait le break peu avant l'heure de jeu sur un superbe exploit individuel terminé par une frappe limpide du gauche. Un Ousmane Dembélé qui aurait pu y aller de son doublé quelques minutes plus tard mais sa frappe (encore du gauche) a cette fois-ci terminé au-dessus. Par la suite, Didier Deschamps a commencé à apporter du sang frais. Kylian Mbappé et Bradley Barcola (copieusement sifflé par le Groupama Stadium), sont entrés en jeu. Côté belge, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et quand ce fut le cas, Mike Maignan a fait le travail, notamment sur une frappe de Charles De Ketelaere (70e).

A noter dans le dernier quart d'heure également un face à face manqué par Kylian Mbappé, qui a vu sa tentative stoppée par Casteels, puis une autre occasion de but manquée par le joueur du Real Madrid quelques minutes plus tard. Mais le score n'évoluera plus. Une victoire 2 buts à 0 donc de l'équipe de France qui réagit après sa débâcle face à l'Italie vendredi soir dernier. Dans l'autre rencontre du groupe, les Transalpins ont pris le meilleur sur Israël (2-1) et confortent leur première place.