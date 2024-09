EdF ‍: Akliouche explose, Deschamps doit l'appeler

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Buteur avec Monaco contre Barcelone jeudi en Ligue des Champions, Maghnes Akliouche a livré une prestation qui laisse penser qu’il peut être un candidat à l’Equipe de France à court terme.

« Il a un développement extraordinaire depuis la saison passée, il a fait super saison. Et il a inscrit un but fantastique ce soir en Ligue des champions. Il a été un de nos joueurs clé, je suis très heureux ». Après la victoire de l’ASM contre Barcelone jeudi soir, l’entraîneur monégasque Adi Hütter était très élogieux à l’égard de son milieu offensif Maghnes Akliouche. Buteur, l’international espoirs français a livré une prestation XXL qui lui a valu la note de 8/10 dans L’Equipe, une superbe note assez rare dans les matchs de Ligue des Champions.

Akliouche, un match épatant contre Barcelone

« L'international Espoirs avait du feu dans les jambes, et cela s'est vu sur l'ouverture du score où il s'est joué de Baldé, Casado et Pedri avant de battre Ter Stegen (16e). Il a été un accélérateur de jeu quitte parfois à trop en faire. Il s'est quasi systématiquement passé quelque chose lorsque le ballon est passé entre ses pieds » écrit le quotidien national dans ses colonnes. Avec une telle prestation dans la plus prestigieuse des compétitions, Maghnes Akliouche a forcément marqué des points auprès d’un homme qui scrute particulièrement les matchs des internationaux français potentiels en Ligue des Champions, à savoir Didier Deschamps.

Un avenir en Bleus à court terme ?

Sur les réseaux sociaux, les internautes et les observateurs sont déjà comblés et n’attendent qu’une chose, voir le prodige de l’ASM avec le maillot de l’Equipe de France sur le dos, d’autant qu’un certain Didier Deschamps était présent à Louis II pour assister à la victoire monégasque contre le Barça. « Attendez mais Akliouche, c’est extraordinaire. C’est un profil que l’Equipe de France n’a pas… Je me réveille. Excusez-moi… mais ce petit est dingue » a publié le journaliste Sacha Tavolieri, raide dingue du milieu de 22 ans.

« Bah Maghnes Akliouche, tout simplement. La France peut dormir sur ses deux oreilles au poste d'ailier droit », « J’espère que Maghnes Akliouche sera testé d’ici quelques mois avec les Bleus. Avec le déficit de créativité et le manque de joueurs capables de prendre le relai de Griezmann dans les profils actuels, bien envie de mettre une petite pièce sur lui » ou encore « Akliouche - Doué - Olise doivent être intégrés à terme aux Bleus » peut-on lire sur X, où les compliments pleuvent à l’égard du milieu de terrain de l’AS Monaco. Reste maintenant à voir si, après avoir intégré Manu Koné, Loïc Badé ou encore Michael Olise lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps sera tenté de faire appel à Maghnes Akliouche pour les matchs face à l’Israël et la Belgique en octobre prochain.