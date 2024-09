France-Belgique: Bradley Barcola hué par le public de Lyon

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Entré à la 66e minute du match entre la France et la Belgique à la place de Randal Kolo Muani, Bradley Barcola a vite compris que le public de Lyon lui en voulait toujours.

Un an après son départ de l'Olympique Lyonnais pour le Paris Saint-Germain, et au moment où ses qualités explosent au regard du grand public, Bradley Barcola n'est toujours pas le bienvenue au Groupama Stade. Accueilli par des sifflets d'une grande partie du public lorsque Didier Deschamps l'a fait entrer en jeu à la place de Randal Kolo Muani, le jeune attaquant de 22 ans a été encore plus bruyamment hué lorsqu'il a touché son premier ballon. Et cela a continué. Il est vrai que le public rhodanien n'était pas d'humeur badine, puisque Didier Deschamps avait également été sifflé avant la rencontre, et même Kylian Mbappé avait droit à un accueil pas vraiment amical au moment où il a remplacé Marcus Thuram.