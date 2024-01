Pluie de critiques sur ce Français, Didier Deschamps sort de sa réserve

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une excellente saison avec Francfort et d'une contribution intéressante avec l'équipe de France, Randal Kolo Muani était promis à un bel avenir. Mais l'attaquant a du mal à confirmer son nouveau statut au PSG. Didier Deschamps est monté au créneau.

Membre de l'équipe-type de la Bundesliga pour la saison 2022/2023 mais aussi élu meilleure recrue de l'année en Allemagne, Randal Kolo Muani avait tout pour s'imposer comme le futur attaquant de l'équipe de France. Son transfert au Paris Saint-Germain devait lui permettre de continuer de grandir. Mais après 6 mois passés au sein du club de la capitale, le natif de Bondy a plus de mal que prévu. Kolo Muani a inscrit 7 buts en 20 matchs disputés et a surtout raté beaucoup d'occasions depuis le début de la saison. Forcément, avec son exposition grandissante et les espoirs placés en lui, les critiques s'abattent sur lui. Toutefois, Didier Deschamps continue de prendre la défense de l'attaquant des Bleus.

Deschamps offre encore sa confiance à Kolo Muani

Didier Deschamps prend la défense de Kolo Muani :



"Je continuerai à défendre Randal ! Il y a une attente très élevée, peut-être un peu trop. Avec plus de confiance ça l'amènera à faire de meilleurs choix par moment, mais il sait que j'ai confiance en lui !"

« Je continuerai à défendre Randal ! Il y a une attente très élevée, peut-être un peu trop. Avec plus de confiance ça l'amènera à faire de meilleurs choix par moment, mais il sait que j'ai confiance en lui » a affirmé le sélectionneur de l'équipe de France à l'occasion d'un entretien pour Téléfoot. En 2024, Randal Kolo Muani aura de grandes échéances. Que ce soit avec le PSG et la Ligue des Champions ou les Bleus et l'Euro en Allemagne. Le joueur de 25 ans va devoir prouver qu'il mérite sa place car la concurrence est rude, notamment à Paris où Gonçalo Ramos pourrait trouver une place dans le système de Luis Enrique. L'ancien buteur du FC Nantes a encore toute la confiance de Didier Deschamps mais le temps semble désormais être compté pour lui, surtout que d'autres joueurs à son poste ne cessent de progresser comme Marcus Thuram.