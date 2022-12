Mbappé fait rêver les Français, Zidane aussi

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Dans son classement traditionnel, le Journal du Dimanche dévoile que Kylian Mbappé devient la quatrième personnalité préférée des Français. Son sélectionneur chez les Bleus Didier Deschamps fait également partie du top 50, derrière Zinedine Zidane.

Marqué par la défaite en finale du Mondial avec l'équipe de France, Kylian Mbappé peut s’apercevoir que cet échec n’enlève rien à sa popularité. Au contraire, l’attaquant du Paris Saint-Germain a reçu un accueil chaleureux de la part du Parc des Princes mercredi. A l’occasion du match remporté face à Strasbourg (2-1), le Collectif Ultras Paris lui a réservé un chant. Le Français a apprécié l’attention, tout comme il se réjouira sûrement de son classement dans le sondage du Journal du Dimanche.

Mbappé 4e comme en 2018

En effet, la traditionnelle enquête réalisée par l’Ifop place Kylian Mbappé à la quatrième place chez les personnalités préférées des Français. Le vice-champion du monde, premier sportif du Top 50, n’est devancé que par l’artiste Jean-Jacques Goldman, vainqueur pour la 12e fois, par l’astronaute Thomas Pesquet et par le célèbre acteur Omar Sy. Le Parisien aurait peut-être obtenu un meilleur rang si le Mondial s’était joué plus tôt. En effet, le sondage a été réalisé entre le 12 et le 14 décembre, date de la demi-finale contre le Maroc.

🔴 Et les personnalités préférées des Français sont...



Le Top 50 vient enfin clôturer l'année 2022. L'attribution des premières places a peu changé mais il y a eu beaucoup d'entrées fracassantes pour certains footballeurs ou artistes. https://t.co/JCVHxosHyM — Le JDD (@leJDD) December 30, 2022

A noter que d’autres Bleus ont été plébiscités par les 1005 sondés âgés de 15 ans et plus. Le meilleur buteur de l’histoire de notre sélection Olivier Giroud arrive en neuvième position, devant Antoine Griezmann (11e) et le gardien Hugo Lloris (18e). Le sélectionneur Didier Deschamps apparaît quant à lui à la 23e place. Un classement honorable pour le technicien, même s’il reste moins populaire que Zinedine Zidane. Son successeur annoncé, élu personnalité préférée des Français à plusieurs reprises dans les années 2000, occupe la 15e position malgré son inactivité.