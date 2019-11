OM : Payet en équipe de France ? Pierre Ménès dit non

Dans : Equipe de France.

Auteur d'un excellent match dimanche contre Lyon, avec un doublé en bonus, Dimitri Payet s'est rappelé à l'équipe de France. Mais Pierre Ménès ne voit pas Didier Deschamps rappeler le joueur de l'Olympique de Marseille.

Dimitri Payet a fait un retour fracassant sur la scène marseillaise dans le chaud choc contre l’Olympique Lyonnais. Et forcément les fans du joueur de l’OM souhaitent désormais que celui qui avait raté le Mondial 2018 retrouve les Bleus. Mais pour Pierre Ménès, il est très peu probable que le sélectionneur national fasse appel à Dimitri Payet. Dans une vidéo pour Canal+, le consultant de la chaîne cryptée a dit pourquoi il ne croyait pas ce come-back possible pour le joueur de l'Olympique de Marseille.

« Pour un retour de Dimitri Payet en équipe de France, il faudrait une épidémie de peste bubonique. Voilà. Et puis quelque part, ça me gonfle cette culture de l’instant où juste parce que le mec il a fait un bon match depuis des mois, on reparle de lui en équipe de France. Mais c’est pareil, Mbappé met 3 buts contre Bruges, c’est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi réunis, et il n’est pas bon contre Bruges au retour c’est un tout-droit surfait. Il faut arrêter cette culture de l’instant et prendre un peu de recul. Ce qui pourrait sauver Dimitri, à la rigueur, c’est qu’il n’y a pas vraiment, à part Griezmann, un joueur dans son registre en équipe de France. Mais là, je pense quand même qu’il part de très très loin », a expliqué Pierre Ménès, conscient que Didier Deschamps n’était pas du genre à révolutionner son groupe et que Dimitri Payet n'est pas dans préoccupations actuelles.