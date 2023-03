Officiel : Hervé Renard nouveau sélectionneur de la France féminine

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La FFF a nommé Hervé Renard comme sélectionneur des Bleus. Le technicien français arrive directement depuis l'Arabie Saoudite avec une mission spéciale pour la Coupe du monde.

C’est officiel, Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France de football féminin. Dans la foulée de ses adieux avec la sélection d’Arabie Saoudite, qu’il avait emmenée en Coupe du monde et qui avait beaucoup fait parler en raison de sa victoire sur l’Argentine, le technicien français a rejoint la France ce jeudi pour signer son nouveau contrat. Son arrivée était souhaitée depuis plusieurs semaines et le départ de Corinne Diacre, qui avait été victime d’une fronde des stars des Bleues à son encontre pour son manager particulièrement froid et ses choix souvent considérés comme rugueux.

Hervé Renard, habitué à diriger des sélections mais plutôt en Afrique ou en Asie, avait en tout cas envie de prendre les commandes de la France, qui disputera dans quelques mois la Coupe du monde en Océanie. Il sera très rapidement mis à contribution puisqu’une première liste des joueurs sélectionnées pour les matchs amicaux du mois d’avril face à la Colombie et au Canada. Pas de temps à perdre donc pour celui qui a choisi Eric Blahic comme adjoint, un homme déjà en place mais très apprécié des joueuses, qui permettra aussi de faire le lien avec un univers qu’Hervé Renard découvre totalement.

La liste donnée dès vendredi

« Une conférence de presse de présentation se tiendra ce vendredi 31 mars au siège de la FFF, à 12h00, en présence de Philippe Diallo, président par intérim de la FFF, et de la commission de recrutement composée de Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Marc Keller et Aline Riera », a fait savoir la fédération, qui dévoile également que la liste d’Hervé Renard sera donnée ce vendredi.