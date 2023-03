Giroud et la France, cette fois il y a danger

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Convoqué pour les deux matchs que l'équipe de France a gagnés contre les Pays-Bas et l'Irlande, Olivier Giroud n'a pas réellement convaincu. Sa présence dans le groupe tricolore devient d'un seul coup moins évidente pour la suite des qualifications à l'Euro 2024.

Avec 152 sélections sous le maillot de l’équipe de France, et 53 buts à son compteur, ce qui fait de lui l’actuel meilleur buteur de l’histoire des Bleus, il ne fait aucun doute qu’Olivier Giroud restera dans l’histoire de la sélection nationale. Mais à 36 ans, le buteur de l’AC Milan est au crépuscule de sa carrière et cela pourrait rapidement se concrétiser, du moins avec la France. En fin de contrat avec son club, et même si une prolongation est évoquée depuis plusieurs semaines, le natif de Chambéry a une nouvelle fois été retenu par Didier Deschamps pour les deux matchs joués et gagnés par les Bleus à Saint-Denis et à Dublin.

Olivier Giroud n'a pas été convaincant

Mais, que ce soit après son entrée en jeu contre les Pays-Bas, ou comme titulaire face à l’Irlande, Olivier Giroud n’a pas semblé être dans le tempo face à la jeunesse qui s’installe en équipe de France depuis la finale du Mondial contre l’Argentine. Un décalage qui pourrait inciter Didier Deschamps à revoir ses plans, car l’Euro en Allemagne se jouera dans un an et forcément il doit déjà penser à l’avenir. Bien évidemment, le sélectionneur national n’a rien dit de ses futures intentions, mais c’est une évidence, Olivier Giroud n’est peut-être plus l’un des premiers noms que DD cochera sur sa liste.

Deschamps va devoir trancher en équipe de France

Dans le quotidien L’Equipe, Damien Degorre reconnaît que le buteur français n’est probablement pas loin de voir sa carrière internationale se terminer, quelques mois seulement après celle de Karim Benzema, même si ce dernier a préféré faire le choix de prendre sa retraite de lui-même après les événements intervenus au Qatar. Ce n’est pas le cas d’Olivier Giroud, même si la fin s’approche. « À Dublin, Olivier Giroud est passé à côté de sa cent vingt­-deuxième sélection, difficile à trouver dans le jeu, deux tirs seulement, dont un contré avant même d'être parti (...) Titulaire en pointe à la Coupe du monde en raison des circonstances (le forfait de Karim Benzema), Giroud savait que ce statut n'était pas forcément permanent. L’émergence de Randal Kolo Muani le plaçait sous la menace d'un retour sur le banc qui s'est confirmé lors du premier match contre les Néerlandais », explique Degorre, avant de détailler ce qui n'a pas fonctionné.

🔄 Olivier Giroud cède sa place à Moussa Diaby, qui honore sa 10e sélection en Bleu !



🇮🇪0-1🇫🇷 | #IRLFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/IGH0scp8dR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 27, 2023

« En Irlande, face à un bloc regroupé, l'avant-centre de l'AC Milan était justement attendu pour sa capacité à être utilisé en point de fixation. Mais ce n'est quasiment jamais arrivé de la soirée. À 36 ans, Giroud entend tout mettre en œuvre pour participer à l'Euro 2024. Mais il sait que la répétition des matches dans un grand tournoi altère de plus en plus vite ses capacités physiques, à l'image de la dernière Coupe du monde. Il doit donc profiter des instants qui lui sont offerts pour montrer qu'il peut encore être utile sur ses points forts, ce qui ne fut pas le cas à Dublin », rappelle le journaliste, visiblement pas très confiant pour la suite de la carrière d’Olivier Giroud avec l’équipe de France.