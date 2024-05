EdF ‍: Saliba envoie sa feuille de stats à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Auteur d’une incroyable saison sous le maillot d’Arsenal, William Saliba postule logiquement à une place de titulaire en équipe de France en vue de l’Euro 2024, qui commencera dans un peu plus d’un mois.

Avec le forfait de Lucas Hernandez, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face à Dortmund en Ligue des Champions la semaine dernière, les cartes vont être totalement rebattues pour la charnière centrale de l’équipe de France. Si Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano partiront avec un petit avantage sur les autres sélectionnés en vue de l’Euro 2024, William Saliba aura de vrais arguments à faire-valoir en juin prochain. Même s’il n’a jamais vraiment eu la pleine confiance de Didier Deschamps depuis ses débuts chez les Bleus en 2022, Saliba a tout de même disputé le dernier match de la France contre le Chili en intégralité en mars dernier. Il faut dire que le joueur de 23 ans mérite amplement sa place en équipe de France au vu de sa saison fabuleuse avec Arsenal.

Saliba titulaire avec les Bleus à l’Euro 2024 ?

🇫🇷👊 William Saliba (23) vs Man United...



• 100% ground duels won

• 100% aerial duels won

• 90% pass accuracy

• 6 clearances

• 3/4 tackles won

• 2 recoveries

• 1 last man tackle



Absolutely solid. 🧱 pic.twitter.com/6quaEABsLv — EuroFoot (@eurofootcom) May 12, 2024

The Premier League POTM: William Saliba 👏



Shot on Pixel 🤳 pic.twitter.com/nx73d9g7An — Arsenal (@Arsenal) May 12, 2024

Véritable cadre de Mikel Arteta, l’ancien joueur de l’OM a disputé 100 % des minutes possibles des Gunners en Premier League cette saison. Tout le temps titulaire et jamais remplacé, Saliba a de nouveau réalisé une sacrée prestation face à Manchester United ce dimanche après-midi (1-0). Avec 100% de duels gagnés, le joueur formé à l’ASSE a encore affiché une certaine solidité dans un grand rendez-vous, alors que son club avait besoin d’une victoire pour repasser devant Manchester City et continuer à rêver du titre de champion. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la saison en Angleterre, Saliba pourrait donc profiter de la blessure de Lucas Hernandez, ainsi que des saisons compliquées de Konaté et Upamecano en clubs pour s’insérer dans le onze de départ des Bleus pour l’Euro en Allemagne. À Deschamps de trancher dans ce choix de riche.