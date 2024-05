Le coq a plumé Nike, la France fanfaronne

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Grâce au contrat prolongé avec son équipementier Nike, la Fédération Française de Football a plus que doublé le montant du précédent accord. De quoi envisager de nouveaux développements pour l’instance dirigée par Philippe Diallo, fier de son coup.

La Fédération Française de Football vient de conclure un deal historique. Suite à l’appel d’offres lancé, l’instance tricolore a renouvelé son contrat avec l'équipementier Nike, le tout en négociant une nette augmentation de ses revenus. Au lieu des 40 à 50 millions d’euros que rapportait le précédent accord chaque année, la FFF perçoit désormais plus de 100 millions d’euros par an ! Soit l’un des plus gros contrats obtenus par une sélection dans le monde. Une grande fierté pour le président Philippe Diallo.

« J’ai lancé un appel d’offres pour renouveler l’équipementier de tout le football français, a raconté le dirigeant au quotidien régional Ouest-France. Je dois avouer qu’on a abouti à un contrat historique. Je suis très satisfait car ce contrat historique, qui est au-delà des 100 millions d’euros, fait de la Fédération une des fédérations disposant du contrat équipementier le plus important au monde. Ça donne une sécurisation, une visibilité et une croissance de nos revenus pour les 10 prochaines années, car ce contrat ira jusqu’en 2034. C’est un point de satisfaction. »

Le plan de la FFF

« Pour nos sélections internationales, nos clubs amateurs, et notre Ligue Féminine, nous nous sommes donné les moyens de nos ambitions. (...) Economiquement, le contrat signé avec Nike est de dimension historique, et change le modèle économique fédéral », s’est réjoui le patron du foot français, qui envisage de se servir de cette recette pour développer un « plan de féminisation », mais aussi le « futsal », mener une « réforme de l’arbitrage » et opérer le « lancement d'une commission sur les internationaux (hommes et femmes) au sein de la Fédé ». Tout ça grâce à Nike.