Tirage Euro 2024 ‍: Didier Deschamps déclare forfait

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Ce samedi aura lieu le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2024, même si tous les matchs de barrage n’ont pas encore eu lieu. Mais il faut que les sélections puissent s’organiser, et à un peu plus de six mois du début de la compétition, le sort permettra de savoir ce qui est réservé à la France et aux sélections présentes. Habituellement présent à ce genre de rendez-vous, Didier Deschamps ne pourra toutefois pas s’y rendre. Le sélectionneur national va se faire opérer du dos en raisons de douleurs persistantes à ce niveau, annonce Loïc Tanzi, le journaliste de L’Equipe.