Euro 2024 ‍: Barcola privé d'équipe de France ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A presque un mois du début de l'Euro 2024, Didier Deschamps peaufine sa liste. Il y a peu d'incertitudes, même si le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas tranché définitivement concernant certains postes.



Le vendredi 14 juin à 21 heures, l'Allemagne, pays hôte de l'Euro 2024, lancera la compétition à l'occasion du match d'ouverture contre l'Ecosse. Pour la France, il faudra attendre le 17 juin et un choc contre l'Autriche pour voir les Bleus débuter, ce sera à Düsseldorf. Mais le premier grand rendez-vous de l'Euro sera jeudi prochain avec l'annonce dans le journal de 20h de TF1 par Didier Deschamps de la liste des 23 ou 24 joueurs retenus pour cette compétition, l'UEFA ayant autorisé les sélections nationales à partir avec 26 joueurs. Même si la France a jusqu'au 7 juin pour officialiser sa liste, cette première annonce va faire le bonheur des joueurs retenus et le malheur de ceux qui espéraient avoir convaincu DD de les retenir. Selon le Journal du Dimanche, il n'y aura pas d'énorme surprise.

La France sans Lacazette, Ben Yedder et Barcola à l'Euro

Didier Deschamps annoncera le jeudi 16 mai 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥'𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 au Journal de 20 heures de TF1 ! 📝#FiersdetreBleus pic.twitter.com/dCjrnTAcAk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 3, 2024

Le média précise que Didier Deschamps et son staff ont déjà décidé de la première liste et que rien ne se bouleversera durant ce dernier week-end de compétition avant l'annonce officielle. « On se base sur une quarantaine de rapports individuels, on ne va pas tout changer pour un match potentiellement raté », a fait remarquer un proche de l'équipe de France au JDD, précisant que la liste de mercredi prochain devrait ressembler à celle du mois de mars dernier, avec cependant le retour d'Antoine Griezmann, blessé à cette époque, et l'absence de Lucas Hernandez, forfait pour toute l'année 2024. Et notre confrère Jean-François Pérès de lâcher tout de même deux informations précises, à savoir qu'Alexandre Lacazette et Wissam Ben Yedder ne seront pas retenus pour l'Euro 2024...et qu'il est également très peu probable que Bradley Barcola soit présent en Allemagne avec l'équipe de France.