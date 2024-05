Zaïre-Emery rincé par la France, le PSG donne son accord

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Impressionnant en première partie de saison, Warren Zaïre-Emery traverse une période beaucoup plus compliquée. Le milieu du Paris Saint-Germain aurait pu profiter de l’été pour recharger les batteries. Mais la Fédération Française de Football en a décidé autrement.

A moins d’une semaine de l’annonce de sa liste pour l’Euro, Didier Deschamps n’est sans doute pas serein. Le sélectionneur de l’équipe de France ne pourra pas convoquer le groupe espéré à cause des nombreux pépins physiques et méformes de joueurs habituellement convoqués. L’un des casse-têtes pourrait concerner l’entrejeu où Aurélien Tchouaméni, victime d’une fracture de fatigue au métatarse du pied gauche, n’est pas certain de disputer la compétition en Allemagne.

Un été chargé pour Zaïre-Emery

Et pour ne rien arranger, le jeune Warren Zaïre-Emery traverse une période compliquée avec le Paris Saint-Germain. A l’image de sa double confrontation face au Borussia Dortmund en demi-finales de la Ligue des Champions, le milieu de 18 ans n’a plus du tout le niveau de performance de la première partie de saison. Le titi parisien n’est plus le phénomène qui avait convaincu Luis Enrique de l’installer dans son équipe type. Et encore moins celui qui avait quasiment obligé Didier Deschamps à le convoquer en équipe de France. Sans initiative sur le terrain, Warren Zaïre-Emery semble aussi en manque de jambes.

PSG : saison en deux temps, fatigue et manque de concurrence… Warren Zaïre-Emery, le retour à la normale

➡️ https://t.co/wgp551NR6w pic.twitter.com/cRlqpKls1w — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 10, 2024

L’ancien capitaine des Bleuets aurait pu profiter de l’été pour recharger les batteries. Sauf que le sélectionneur Thierry Henry et la Fédération Française de Football en ont décidé autrement. En effet, le quotidien Le Parisien révèle que le jeune talent devrait disputer l’Euro avec les Bleus, puis les Jeux Olympiques avec les U23. Pas l’idéal pour retrouver l’énergie dont le milieu de terrain manque depuis plusieurs mois. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain a apparemment donné son accord, en espérant récupérer son joueur dans un état convenable pour la saison prochaine.