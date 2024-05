Deschamps et Ancelotti reçoivent la même bonne nouvelle

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les chances de voir Aurélien Tchouaméni déclarer forfait pour l'Euro ont grandement baissé avec la prise de parole du joueur du Real Madrid, qui a assuré qu'il serait rétabli dans moins de trois semaines.

Les derniers week-ends jusqu’à la fin de la saison seront scrutés de près par les sélectionneurs, qui ne veulent pas perdre de joueurs majeurs avant les grandes compétitions, que ce soit l’Euro ou la Copa America par exemple. L’équipe de France s’est malheureusement habituée à se passer de cadres tant les meilleurs éléments enchaînent souvent les matchs couperets jusqu’au bout de la saison. Le forfait d’Aurélien Tchouaméni a un moment été craint en raison de sa récente blessure, une fracture de fatigue au métatarse du pied gauche. L’ancien bordelais et monégasque semblait devoir être privé des terrains plusieurs semaines, et voyait sa participation à l’Euro 2024 être remise en cause.

Tchouameni se voit apte le 1er juin

Mais à quelques jours de la liste, Didier Deschamps a reçu un message rassurant s’il s’est branché sur Radio Marca, qui a interrogé le joueur français en marge des festivités du titre de Champion d’Espagne. « Je pense que je serai là en finale », a assuré le milieu de terrain, qui fait référence au match contre le Borussia Dortmund le 1er juin prochain. Si cela devait être le cas, alors sa présence serait aussi assurée pour l’Euro, qui débutera le 14 juin prochain. Une très bonne nouvelle pour l’équipe de France, qui n’est pas si étoffée que cela au milieu de terrain, et espère pouvoir aligner Tchouaméni avec Rabiot et Griezmann par exemple pour aller loin dans cette compétition.