La France remercie Benzema, Pascal Praud part au clash

Par Guillaume Conte

Dans un débat sur la chaine Cnews, Pascal Praud a tranché avec le ton habituel de la chaine en évoquant les plus grands joueurs français de l'histoire du football.

Ancien journaliste notamment sur TF1 spécialisé dans le football, Pascal Praud est après un grand trou d’air, devenu l’un des animateurs vedette de la chaine CNews. Un média qui se fait régulièrement épingler par les autorités audiovisuelles pour le manque de pluralisme de ses invités qui sont généralement bien ancrés à droite de l’échiquier politique. Mais dans une sortie qui a surpris tout le monde sur un sujet aussi sensible que l’immigration, Pascal Praud a finalement tenu à rendre hommage aux plus grands joueurs français de l’histoire du football.

L'immigration et le football, cocktail explosif

« Le premier ça a été Raymond Kopa, le deuxième français ça a été Michel Platini, le troisième français ça a été Jean-Pierre Papin, le quatrième français ça a été Zinédine Zidane et le cinquième français, c’est Karim Benzema. Vous remarquerez que sur les cinq Français, il y en a quatre dont le père ou le grand-père n’était pas né en France. Je rends hommage à ces Français… », a livré l’animateur de CNews, dans une tirage qui a surpris ses invités. « C’est open bar pour parler d’immigration », « Ils glorifient leur pays sauf quand il refuse de chanter La Marseillaise entre autre choses », ont répondu ses interlocuteurs.

Pascal Praud aime le foot et dans un moment "d’égarement" il a rappelé que l’immigration a fait briller au foot français. Mais tout de suite le mec s’est senti seul, car ses chroniqueurs lui ont rappelé qu’il bosse sur une chaîne d’extrême droite. 🤣 pic.twitter.com/fuobPTBPk7 — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) August 6, 2023

Des attaques notamment ciblées contre Karim Benzema, qui a eu des démêlées avec la justice en France et a perdu son procès dans l’affaire de la sextape de Valbuena notamment. « Il n’a peut être pas eu de carton rouge dans sa carrière, mais son seul carton rouge, c’est la justice français qui lui a donné », ont répondu les interlocuteurs de Pascal Praud, pour qui cet hommage appuyé à KB9 n’est clairement pas passé. En attendant, cet échange a été largement repris sur les réseaux sociaux, notamment par les politiques de tout bord pour cette sortie sur un cocktail toujours explosif de sujets sensibles avec le football, l’immigration, la justice et le fait de chanter ou non La Marseillaise.