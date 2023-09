La France prend cher, Hervé Renard déchire L’Equipe

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Présent ce vendredi en conférence de presse pour l’annonce de sa liste, Hervé Renard en a profité pour pousser un coup de gueule. Le sélectionneur des Bleues n’a pas apprécié le traitement infligé par le journal L’Equipe au XV de France et à son entraîneur Fabien Galthié.

Hervé Renard ne défend pas seulement son groupe. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine, toujours déterminé à attirer les projecteurs vers les Bleues, se montre aussi solidaire envers son homologue du rugby Fabien Galthié. Pour son deuxième match en Coupe du monde jeudi soir, un XV de France remanié s’est imposé contre l’Uruguay (27-12) au terme d’une prestation très décevante.

Le sélectionneur tricolore a vu ses hommes multiplier les erreurs sous la pression constante des Sud-Américains. D’où les sévères critiques des médias depuis la fin de la rencontre à Lille. « Au Nord, c’était très brouillon », a par exemple titré L’Equipe, encore plus offensif en première page : « Oh la belle purge ! » En tant qu’amateur de rugby, Hervé Renard n’a pas du tout apprécié le traitement du quotidien sportif et l’a clairement fait savoir en conférence de presse.

Renard soutient le XV de France

« Je suis la Coupe du monde de rugby, il n'y a pas beaucoup de Français qui ne la suivent pas. J'ai vu un match intéressant hier, il y a un titre de L'Equipe qui ne m'a pas trop plu ce matin. Douze changements et une victoire contre l'Uruguay, on lit ce titre, je me mets à la place du staff, on ne fait pas le même métier... J'adore, je viens d'une ville qui était en première division (Aix-les-Bains). Il y a beaucoup de choses à apprendre du rugby. Je souhaite à Galthié et à toute l'équipe de France d'être champions du monde », a confié l’ancien coach du LOSC, qui sait que le journal risque un jour de lui accorder des commentaires similaires.