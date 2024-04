EdF ‍: Hervé Renard accusé d'une énorme infidélité

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Il y a deux mois, la Côte d’Ivoire a tenté un coup inattendu en contactant la Fédération française de Football pour le prêt d’Hervé Renard le temps de la Coupe d’Afrique des Nations.

En très grosse difficulté avec Jean-Louis Gasset, la Côte d’Ivoire a pris la décision de changer de sélectionneur en pleine phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour succéder à celui qui deviendra ensuite entraîneur de l’OM, les Éléphants ont fait d’Hervé Renard leur priorité, mais le double vainqueur de la CAN était sous contrat avec la Fédération française de Football en tant que sélectionneur de l’équipe féminine. Un prêt a été envisagé et la fédération ivoirienne a tenté le tout pour le tout auprès de la FFF pour récupérer Hervé Renard le temps de la Coupe d’Afrique des Nations, avant que ce dernier reprenne son rôle de sélectionneur des filles, mais ce scénario a été refusé par Jean-Michel Aulas et Philippe Diallo.

Et pourtant, un journaliste camerounais a lancé une drôle de rumeur sur Info TV. Jean Lambert Nang a surpris tout le monde en confiant que selon ses informations, Hervé Renard était dans l’ombre d’Emerse Faé après le départ de Jean-Louis Gasset et a secrètement guidé les Éléphants vers leur sacre au mois de février. « C’est Hervé Renard qui était aux commandes derrière Emerse Faé lors de la CAN ivoirienne. C’est Hervé Renard qui a guidé les Éléphants de Côte d’Ivoire derrière Emerse Faé, le sélectionneur officiel. Beaucoup ne le savent pas (…) Les Lions Indomptables méritent qu’un homme tel qu'Hervé Renard soit à leur tête » a lancé le journaliste sur Info TV. Des informations très étonnantes de la part du journaliste et qui devraient rapidement être démenties par l’actuel sélectionneur de l’Equipe de France féminine, surtout quand on sait que les rumeurs d’un potentiel prêt d’Hervé Renard à la sélection ivoirienne avaient chiffonné quelques joueuses des Bleues ainsi que de nombreux observateurs.