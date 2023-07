La France inquiétante, Hervé Renard promet de grandes choses

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Tenue en échec par la Jamaïque, l'équipe de France commence sa Coupe du monde par un match nul (0-0). Un score alarmant pour la suite de la compétition mais qui ne fait pas peur à Hervé Renard.

Les Bleues étaient attendues pour leur entrée dans la compétition. Malgré un match abordable sur le papier face à la Jamaïque, l'équipe de France n'est pas parvenue à trouver la faille face à la 43e nation mondiale. Un résultat décevant pour les joueuses d'Hervé Renard qui ont pourtant eu de nombreuses occasions pour inscrire l'ouverture du score. La Jamaïque a d'ailleurs marqué le premier point de son histoire en phase finale d'une Coupe du monde. Si ce résultat n'arrange pas les affaires des Françaises qui vont défier le Brésil le 29 juin puis le Panama le 2 août, Hervé Renard appelle au calme. En interview d'après-match, le sélectionneur français a fait la critique de ce match et ne s'alarme pas malgré la déception.

Hervé Renard déçu mais ne cède pas à la panique

« Deuxième mi-temps nettement meilleure. On n'a pas réussi à marquer, parfois on peut commencer petitement une compétition et mieux enchaîner par la suite. On est tombées contre une équipe qui a donné toute sa force. On peut démarrer timidement une compétition et ça peut bien se passer ensuite. Ne vous inquiétez pas, comptez sur nous pour le Brésil et le Panama » a assuré l'entraîneur des Bleues qui reste confiant pour la suite de la compétition. Désormais, la France n'a plus le droit à l'erreur et a besoin d'obtenir deux résultats positifs lors de ses deux prochains matchs, pour espérer aller chercher sa qualification pour la phase à élimination directe. Hervé Renard reste positif et assure que ses joueuses vont faire le nécessaire contre le Brésil qui va vouloir prendre sa revanche de 2019 et contre le Panama, 58e nation mondiale au classement FIFA.