La France encore championne du monde, c’est pour bientôt

Par Guillaume Conte

L'échec en finale de la Coupe du monde doit encore être digéré en France. Mais chez les joueurs, c'est la volonté de prendre sa revanche qui prédomine, alors qu'un troisième titre mondial est espéré pour bientôt.

A quelques centimètres près, la France a failli devenir le troisième pays de l’histoire à réaliser le doublé en Coupe du monde, après l’Italie (1934 et 1938) et le Brésil de Pelé (1958 et 1962). Mais les Bleus ont échoué aux tirs au but après un match rocambolesque contre l’Argentine. Une très belle performance pour l’équipe de France, qui était en plus privée de nombreux joueurs importants comme Maignan, Benzema, Pogba, Lucas Hernandez, Nkunku, Kimpembe ou Kanté. Mais les joueurs de Didier Deschamps ont pu compter sur un Kylian Mbappé toujours capable de porter son équipe, comme ce fut le cas en 2018.

L’attaquant français a déjà eu la chance, ou le mérite, de remporter un titre mondial, ce que beaucoup de joueurs n’ont bien évidemment jamais connu. Mais il ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, et prévient dans un entretien à France Football que la France va de nouveau lever la Coupe du monde dans les prochaines années, lui qui a encore 10 ans de football de haut niveau devant lui.

Si la France a perdu, c'est qu'elle devait perdre

« Si on a perdu, c'est qu'on devait perdre. Je pars du principe que c'est toujours comme ça. Je vois les choses ainsi. Ce n'est que partie remise. Je pense qu'on va en gagner une encore. Le groupe a cette envie, ce rêve-là. J'espère dire dans quelques années que c'était un mal pour un bien, même si perdre une finale de Coupe du monde, ça restera un mal à jamais. Mais j'ai appris à vivre avec ça et ce n'est plus du tout une douleur pour moi. Ça fait partie de l'histoire, c'est du passé », a livré Kylian Mbappé, qui sait que la digestion de cette finale perdue aux tirs au but, la deuxième pour la France après celle de la bande à Zidane en 2006, sera décisive pour l’avenir des Bleus.