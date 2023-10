Michael Olise lâche trois pays, dont la France, il préfère l'Algérie

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Grand espoir du football français, déjà titulaire en Premier League avec Crystal Palace, Michael Olise envisage de lâcher les Bleus pour rejoindre l'Algérie, malgré une nationalité anglaise et un père nigérian.

C’est beaucoup plus souvent le cas que lors du siècle dernier, mais de plus en plus de jeunes peuvent choisir leur nationalité sportive en fonction de leur pays de naissance, de résidence ou de l’origine de leur parent. Ceci est possible tant qu’ils n’ont pas fait un match officiel avec une sélection en tant que joueur séniors. C’est le cas de plusieurs internationaux chez les jeunes en France, et qui peuvent encore changer de camp. Le nom de Rayan Cherki a été évoqué récemment pour un passage en Algérie, mais c’est un autre joueur qui a débuté sous la coupe de Sylvain Ripoll puis Thierry Henry ces derniers mois qui se pose des questions sur son avenir. Michael Olise a en effet la possibilité de rejoindre quatre sélections sur le plan sportif. Il est tout d’abord né et formé en Angleterre, où il évolue toujours, ce qui est donc le seul pays où il a vécu.

Le Nigéria fait le forcing

🚨 Chose promise chose due !



OLISE est une priorité pour la Fédération Algérienne 🇩🇿



Selon mes sources un proche du joueur a fait savoir que le joueur désire représenter la sélection algérienne après avoir compris qu'il n'aura peut-être pas sa chance en sélection française et… pic.twitter.com/tCkr31MZYD — JUG IBER (@IbersieneJugur2) October 25, 2023

Convoqué très rapidement en équipe de France U18 pour le fameux Tournoi de Toulon, il répond à l’appel et enchaine depuis les matchs avec les Bleuets, pays dont sa mère est originaire. Mais selon les informations de Jugurtha Ibersiene, journaliste spécialiste du football nord-africain, le joueur de Crystal Palace estime que ses chances de percer au plus haut niveau avec les Bleus ou l’Angleterre sont minces. Il envisage ainsi de se tourner vers l’Afrique. Il y a le Nigéria, le pays de son père et dont il porte le nom très commun au pays des Super Eagles, et aussi l’Algérie, puisque sa mère était franco-algérienne. Son choix se porte actuellement sur les Fennecs, malgré le forcing du Nigéria pour essayer de le faire changer d’avis. Visiblement, le fait d’avoir de nombreux contacts dans la sélection algérienne lui donne clairement envie de signer pour la formation de Djamel Belmadi, même s’il faudra confirmer cela et l’annoncer, et ensuite faire les démarches s’il veut participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.