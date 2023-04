La France d'Hervé Renard snobée, la FIFA s'agace

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A l’approche de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, la FIFA n’a toujours pas trouvé de diffuseur dans certains pays. C’est notamment le cas en France où les chaînes jouent la montre afin d’obtenir un tarif revu à la baisse. De quoi agacer l’instance et son président Gianni Infantino.

Alors qu’il se bat pour une meilleure exposition du football féminin, le nouveau sélectionneur des Bleues Hervé Renard doit assister à ce feuilleton avec déception. La Coupe du monde débute dans trois mois et dans plusieurs pays, notamment en France, aucun diffuseur n’a acheté les droits TV. Parmi les raisons évoquées, le décalage horaire, le tournoi étant disputé en Australie et en Nouvelle-Zélande, sa place tardive dans le calendrier (20 juillet-20 août) mais aussi et surtout l’aspect financier.

La FIFA hausse le ton

En effet, le président de la FIFA Gianni Infantino se plaignait en octobre dernier d’offres « inacceptables ». « Les diffuseurs nous offrent 100 fois moins que ce qu'ils nous donnent pour le volet masculin de la Coupe du monde », avait comparé le dirigeant. Du coup, l’instance se montre intransigeante. « L'appel d'offres pour les droits de retransmission de la Coupe du monde féminine 2023 sur plusieurs marchés européens n'a pour l'instant pas abouti, faute d'offres qui reconnaissent le plus grand tournoi de football féminin au monde à sa juste valeur », a indiqué la FIFA dans un communiqué.

Il est bon Hervé Renard

Ça va nous changer de la pâle copie de Deschamps

Et évidemment en plus il a raison pour donner de la visibilité il faut regarder le calendrier pic.twitter.com/SXRRT5styw — Yacine hamened (@yacine1607) April 12, 2023

« (Les négociations continuent) avec plusieurs diffuseurs potentiels, a-t-elle ajouté. La FIFA n'a pas l'intention de brader cette compétition phare. » La raison est simple, l’argent récolté pour les droits TV doit servir au développement du football féminin. Un sujet déjà sensible en France, où le championnat de D1 n’a pas non plus de diffuseur pour la période 2023-2027. En attendant un éventuel accord, Hervé Renard ne pourra pas annoncer sa liste en direct sur une chaîne, mais plutôt dans les locaux d’un sponsor.